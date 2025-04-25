В 'Охматдете' при финансировании Германии создали отдел нефрологии и диализа

23 апреля состоялось официальное открытие отдела нефрологии и диализа поликлиники НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины. Создание амбулаторного отдела диализа на базе поликлиники, а также переданное больнице оборудование для острого диализа позволит восстановить и усилить мощности НДСБ "Охматдет" в оказании помощи детям при хронической и острой интоксикации.

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Строительные работы, закупка и монтаж современного оборудования осуществлены в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве между Минздравом, "Охматдетом" и GIZ. Средства на восстановление и модернизацию объектов недвижимого имущества НДСБ "Охматдет" после атаки России 8 июля 2024 г. выделило правительство Германии.

В мероприятии приняли участие Марина Слободниченко, заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции; Александр Урин, и.о. генерального директора НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины; Др. Максимилиан Раш, временный поверенный в делах Федеративной Республики Германия в Украине; Даниэль Буше, директор GIZ в Украине; Юлия Грубер, директор проекта GIZ "Специальная программа поддержки Украины /EU4ResilientRegions".

"Атака российского агрессора на больницу "Охматдет" была ужасной. Для немецкого правительства было очень важно оказать помощь, чтобы облегчить страдания украинских детей. Это еще один конкретный пример того, что Германия стоит рядом с народом Украины в трудные времена и будет продолжать делать это в будущем", – отметил Др. Максимилиан Раш, временный поверенный в делах Федеративной Республики Германия в Украине.

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" – крупнейшая детская больница Украины и Европы, в которой, несмотря на повреждения, ежедневно лечат более 560 детей со всей страны.

"Настоящее партнерство проявляется в действии – особенно в самые тяжелые времена испытаний. Благодаря поддержке правительства Германии и команде GIZ мы смогли модернизировать поликлинику "Охматдета" и создать современный отдел нефрологии и диализа. Впереди еще немало работы по восстановлению всех корпусов, но каждый такой проект – это шаг к укреплению нашей системы здравоохранения и реальная помощь детям, нуждающимся в этом", – отметила Марина Слободниченко, заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции.

В марте, согласно первому разделу меморандума, завершился ремонт помещений второго этажа поликлиники "Охматдет", где обустроен отдел нефрологии и диализа.

"В результате российской атаки на нашу детскую больницу больше всего пострадал токсикологический корпус. Полностью были разрушены отделения интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций. Наша команда делала все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить помощь нуждающимся детям. Поддержка немецких партнеров и объединение усилий ради сохранения здоровья и жизни детей очень ценна в эти сложные времена", – отметил Александр Урин, и.о. генерального директора НДСБ "Охматдет" Минздрава Украины.

Строительные работы в поликлинике "Охматдет" были начаты в ноябре 2024-го и завершены в марте 2025 года. Проект реновации учел требования к специализированному медицинскому оборудованию, в частности: монтаж системы водоподготовки для диализа, которая весит более 3 тонн, и устройство сетей для отвода отработанных жидкостей; эксплуатации медицинских газов; противопожарной защиты и сигнализации; системы отопления и вентиляции и т.д. В общей сложности было отремонтировано 320 кв. м и обустроены помещения для очистки воды, технические помещения, санузлы, диализный зал на 6 мест для пациентов, нуждающихся в диализе, а также 2 места для проведения процедуры в кабинете перитонеального диализа, ординаторская и т.д.

В новом диализном зале установлено 6 аппаратов для гемодиализа 6008 SN/BPM/BTM/BVM CAREsystem. Это уникальное оборудование, отвечающее высоким международным стандартам почечной терапии, включая процедуру HighVolumeHDF. Это специальное оборудование обеспечивает лечение детей до 40 кг. В общей сложности НДСБ "Охматдет" получила более 60 единиц медицинского оборудования для поликлиники и больницы, в т.ч. две системы очищения воды, одна из которых мобильная, медицинские кровати, аппараты для непрерывной заместительной почечной терапии, мониторы состава тела и т.п.

Также было проведено обучение по пользованию оборудованием для персонала отдела нефрологии и диализа и предоставлены расходные материалы.

"Сразу после ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" правительство Германии выделило средства на восстановление клиники. Благодаря привлечению наших экспертов, тесному сотрудничеству с украинскими партнерами и ответственному использованию ресурсов нам удалось не только завершить запланированные ремонтные работы в очень сжатые сроки, но и модернизировать часть поликлиники. Мы искренне рады, что обновленный отдел нефрологии и диализа поможет спасать жизнь маленьких пациентов. Мы продолжим нашу поддержку и будем оставаться надежным партнером по укреплению украинской системы здравоохранения", – сказал Даниэль Буше, директор GIZ в Украине.

В поликлинике также установлен первый медицинский лифт для транспортировки пациентов в койках.

В целях защиты работы отдела нефрологии и диализа от перебоев с энергоснабжением и для повышения энергетической устойчивости на крыше поликлиники была установлена солнечная электростанция. Общая мощность в 70 кВт позволяет обеспечить потребности в электроэнергии новосозданного отдела и питать здание поликлиники.

Дополнительно в поликлинике было отремонтировано помещение операционного блока "Хирургии одного дня" площадью 22 кв. м. Также приобретено 30 единиц медицинского оборудования, включая современный многофункциональный электрический рентгенопрозрачный хирургический стол. Кроме того, закуплен и доставлен анестезиологический аппарат для магнитно-резонансной томографии. Он обеспечивает полную стабилизацию пациентов, что необходимо для получения качественных снимков и безопасного обследования маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями во время МРТ благодаря мониторингу и поддержке функций тела.

Ремонтные работы и закупку оборудования осуществляет Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) в рамках "Специальной программы поддержки Украины /EU4ResilientRegions" при финансировании правительства Германии.

Комплексные работы по ремонту отдельных помещений в зданиях на территории главного комплекса больницы "Охматдет" при финансировании правительства Германии продолжаются и будут завершены осенью этого года.

Справка:

GIZ является эффективным партнером по реализации проектов, который сопровождает Украину на пути к восстановлению. В центре внимания развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, надежное энергоснабжение и укрепление украинской экономики. GIZ также сопровождает Украину на ее пути к членству в ЕС, консультирует по проведению необходимых реформ и способствует модернизации государственного управления. Многолетнее сотрудничество и сеть партнеров во всех регионах страны позволяют обеспечить поддержку в соответствии с потребностями граждан и направленную на дальнейшее развитие.