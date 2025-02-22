В одном регионе возможно потепление: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 22 февраля

В субботу, 22 февраля, погода в Украине будет по большей части сухой, только в Крыму ночью местами ожидается небольшой снег. На небе будет переменная облачность, а на дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с, говорится в прогнозе.

Температура ночью по Украине будет 11-16 градусов мороза, в Карпатах и северной части страны местами до -19 градусов. Днем будет 2-7 мороза; на крайнем западе и юге страны ночью 6-11 градусов мороза, а днем – от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Как рассказала OBOZ.UA синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, 22 февраля только на Закарпатье в дневные часы возможно потепление до +4 градусов.

В Киевской области день также пройдет без осадков, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью в регионе составит 11-16 градусов мороза, местами до -19, а днем будет 2-7 мороза. В Киеве ночью 12-14 градусов мороза, днем 4-6 ниже нуля.

Синоптики предупредили о ледовых явлениях. Так, 21-23 февраля в связи с понижением температуры воздуха на участке Днестра Залещики – верховье Днестровского водохранилища (Тернопольская, Черновицкая области) ожидается усиление ледообразования, возможно формирование зажоров льда с резкими колебаниями уровней воды на 0,3-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

22-24 февраля в связи с дальнейшим усилением ледовых явлений, на Верхнем Днепре и Десне (Черниговская, Киевская области) и на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ривненская, Житомирская области) возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью на 0,1-0,3 м без угрозы негативных последствий.

"В результате удержания антициклональной погоды с низкими температурами воздуха, на реках и водохранилищах страны наблюдаются активные процессы ледообразования – до установления ледостава. Ледовый покров недостаточно крепкий – выходить на лед и находиться на нем – опасно", – отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, последние дни зимы принесут в Украину потепление. На выходных морозы будут еще держаться, а уже со вторника, 25 февраля, дневные температуры перейдут на плюсовые.

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