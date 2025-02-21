Два сюрприза погоды за одну неделю: в Гидрометцентре удивили прогнозом

В ближайшие недели погода в Украине принесет два сюрприза. Сначала ожидается похолодание, а затем, всего через несколько дней, существенное потепление с дневными плюсами. Снег будет таять, появятся сосульки и гололедица. Это признаки весны уже в пути.

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Подробным прогнозом погоды в Украине на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На выходных морозы усилятся, но со вторника ситуация изменится

В последние дни зимы в Украине ожидается потепление. "Сейчас у нас атмосферные процессы стабильны, в большинстве регионов минус и днем, и ночью. Напротив, в выходные ожидается усиление морозов, еще одна волна холода. Но уже со вторника дневные температуры перейдут на плюс, возможно, еще будет сохраняться небольшой минус, но ближе к тем датам будем уточнять", – рассказала синоптик.

Она уточнила, что плюсовые температуры будут преобладать по всей территории страны днем, однако ночью могут сохраняться морозы. Впрочем, плюсовые температуры и днем и ночью возможны в южных регионах.

Весна даст о себе знать в последние дни февраля, но гололед и сосульки никто не отменял

Таким образом, последние дни февраля могут быть почти с весенней погодой, в то время как снежный покров будет постепенно таять. В ближайшие недели и в начале следующего снег будет сохраняться в Карпатах. "Но сказать, что это окончательное потепление, мы не можем, потому что в марте могут снова быть изменения погоды. Надо будет смотреть", – предупредила Наталья Птуха.

Впрочем, стоит помнить, что пока мороз, будет сохраняться гололедица, особенно там, где есть снежный покров – в северных, частично центральных, восточных, некоторых западных и южных областях. Днем солнечные лучи могут прогревать снег, он может подтаивать. Но за счет того, что температура воздушной массы все равно отрицательная, может создаваться ледяная корочка и образовываться сосульки.

"Поэтому нужно быть внимательными, осторожными и не расслабляться, потому что зимняя погода коварна", – предупредила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды в Украине от Украинского гидрометцентра.

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на период до 24 февраля. Прогноз обещает потепление в начале следующей недели.

В пятницу, 21 февраля, на всей территории страны будут сохраняться достаточно ощутимые ночные морозы. В Харьковской области они будут достигать отметки -20 градусов, в остальных регионах будет несколько теплее. На севере максимальный мороз составит -14 градусов, на западе -15-17 градусов, в центре -10 градусов, на востоке и юге -11-13 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до -3…-5 градусов. Небольшой снег возможен только в Запорожье, Херсонской и Крыму.

В субботу, 22 февраля, будут сохраняться температурные показатели предыдущего дня. Только в Закарпатье в дневные часы возможно потепление до +4 градусов. На протяжении всей Украины осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 23 февраля, прогнозируется небольшое потепление с сохранением отрицательных ночных температур во всех регионах. Прохладнее ночью будет на Харьковщине, до -17 градусов, теплее всего на Закарпатье, -8 градусов. Днем в большинстве регионов Украины сохранятся умеренные морозы, и только на западе столбик термометра может пересечь отметку 0 градусов и достичь отметки +5 градусов.

В понедельник, 24 февраля, будет наблюдаться дальнейшее потепление. Ночные морозы уменьшатся до -14 градусов в Харьковской области, до -10 градусов на западе и в центре, до -12 градусов на юге и востоке страны. Небольшой снег возможен на Луганщине и Донетчине. Днем прогнозируются умеренные морозы на уровне до -4…-5 градусов на севере и востоке, до -2 градусов на юго-востоке, юге и центре. Однако на западе воздух будет прогреваться до +5 градусов.