В одной из областей Украины ударят заморозки до 5 градусов: предупреждение синоптиков

В ночь на 14 апреля в Одесской области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура ночью может достичь 0...+5°С.

Об этом предупредили синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей. Днем в области будет значительно теплее – до +15...+18 градусов .

"Следующие пять суток Одесская область будет находиться в поле повышенного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночьюи утром местами туман с видимостью 200-500 метров. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с" – отметила синоптик Владислава Деревянко.

Ночью ожидается заморозок 0...5 градусов, днем будет 15...18 градусов. Волнение моря ожидается легкое, вдоль побережья безопасные уровни моря. Температура морской воды 7-8°С.

Также синоптики предупреждают, что в Одесской области 14 апреля ночью возможны заморозки на поверхности почвы, температура будет достигать 0...+5°С. В самой Одессе тоже ожидаются заморозки, однако немного теплее: 0...+2°С.

В целом в Украине погода в этот день преимущественно будет солнечной, лишь на восточной части Украины ожидается дождь.

