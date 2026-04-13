Когда в Украину ворвется потепление: синоптики дали прогноз. Карта

В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода с локальными осадками. В то же время синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры уже с середины недели.

Потепление охватит большинство регионов страны, хотя на востоке прохлада задержится дольше. Об этом сообщилиспециалисты Укргидрометцентра.

Погода 14 апреля

По прогнозу синоптиков, 14 апреля осадки ожидаются преимущественно на востоке Украины, где днем пройдет дождь. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер в большинстве регионов будет северо-западный, а на западе — юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. В восточных и Сумской областях днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Температурный фон будет оставаться контрастным. Ночью на Правобережье ожидаются заморозки 0...-3°, тогда как в большинстве других областей температура составит +1...+6°. Днем воздух будет прогреваться до +11...+16°, на Закарпатье – до +19°, а на востоке и северо-востоке будет прохладнее: +7...+12°.

В Киеве во вторник осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +2...+4°, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0...-2°, днем – около +15°.

15 апреля

В среду, 15 апреля, погодные условия начнут меняться в сторону потепления. Небольшой дождь ожидается лишь на северо-востоке страны, а днем в Карпатах возможны умеренные осадки. В других регионах – преимущественно сухо.

Ветер будет оставаться северо-западным, 7–12 м/с.

Температура ночью составит +3...+8°, днем – +13...+18°. На Закарпатье воздух прогреется до +21°, тогда как на востоке и северо-востоке будет прохладнее — +9...+14°.

В Киеве в среду также без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +4...+6°, днем – +16...+18°.

