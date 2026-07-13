В Одесском драматическом театре разгорелся скандал из-за русского языка: омбудсмен обратилась в СБУ

В Одесском областном академическом драматическом театре разгорелся языковой скандал после отмены студенческого спектакля по пьесе Николая Кулиша "Мина Мазайло". По результатам проверки уполномоченная по защите государственного языка зафиксировала нарушение языкового законодательства, составила пять административных протоколов и передала материалы в Службу безопасности Украины в связи с высказываниями, которые могут содержать признаки уголовного правонарушения.

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Об этом языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила в соцсетях. Она напомнила об обязательном исполнении закона о государственном языке.

Материалы переданы в СБУ

Основанием для государственного контроля стала жалоба, поданная после общественного резонанса вокруг отмены студенческой постановки пьесы "Мина Мазайло".

К обращению были приложены аудиозаписи заседания Художественного совета театра и встреч с руководством учреждения. На этих записях, по данным языкового омбудсмена, зафиксировано использование русского языка во время служебного общения.

В ходе анализа записей представители омбудсмена также выявили высказывания, требующие отдельной правовой оценки.

Учитывая это, Елена Ивановская направила материалы в Службу безопасности Украины.

По ее словам, отдельные высказывания, зафиксированные на аудиозаписях, могут содержать признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 161 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения равноправия граждан в зависимости от их признаков, в частности языковых.

Окончательную правовую оценку этим материалам должна дать СБУ в пределах своей компетенции.

Театр отказался дать объяснения

В ходе проверки Уполномоченная дважды обращалась к руководству театра с требованием предоставить необходимые объяснения и документы.

Однако, как отмечается в сообщении, театр отказался выполнить эти законные требования.

В результате представитель языкового омбудсмена Анна Неруш составила пять административных протоколов.

Один из них касается исполняющей обязанности директора — художественного руководителя театра. Ее обвиняют в невыполнении законных требований Уполномоченного по защите государственного языка.

Еще четыре протокола составлены в отношении членов Художественного совета за нарушение требований статьи 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Омбудсмен напомнила о законе

Уполномоченная напомнила, что в соответствии со статьей 12 языкового закона рабочим языком предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности является украинский.

Это требование распространяется на заседания, рабочие встречи, совещания и служебное общение. Одесский областной академический драматический театр является коммунальным учреждением, поэтому эти нормы являются обязательными для его работников.

Во время проверки члены Художественного совета объяснили использование русского языка тем, что об этом якобы попросил заявитель.

Впрочем, заявитель это опроверг, а в Офисе Уполномоченного подчеркнули, что закон не позволяет переходить на негосударственный язык во время служебных заседаний или рабочего общения даже по просьбе других лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, писательница и певица Ирена Карпа резко высказалась в адрес той части украинского общества, которая продолжает пользоваться русским языком и передает его детям. Она заявила, что такие языковые практики, по её мнению, являются сознательным выбором в пользу "второсортности" и воспроизведения советского наследия.

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