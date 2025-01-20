В Одесской области задержали иностранца-организатора схемы по переправке мужчин за границу. Фото

В Одесской области правоохранители остановили деятельность группы, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу. Организатор схемы, которым оказался иностранец, был задержан.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Операция была проведена с участием оперативников Южного регионального управления ГНСУ, киберполиции и полиции Одесской области, при процессуальном руководстве Суворовской окружной прокуратуры.

Организатором преступной схемы оказался гражданин Болгарии, который вместе с приспешниками изготовлял поддельные паспорта иностранных государств для мужчин призывного возраста. За свои услуги дельцы брали более 10 тысяч долларов США, что позволяло "клиентам" беспрепятственно пересекать блокпосты и двигаться по трассе Одесса-Рени на пути к государственной границе.

Задержали организатора близ города Болград, когда он осуществлял перевозку одного из "клиентов" к границе на микроавтобусе Mercedes Viano. Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и обнаружили наличные деньги (почти 10 тысяч долларов), а также мобильный телефон, документы и сам микроавтобус.

На данный момент задержанному доложено о подозрении по статье 332 часть 3 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В то же время, продолжается расследование, направленное на установление сообщников организатора и дальнейшую квалификацию действий.

Напомним, в Черновицкой области задержали группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Пограничники заранее получили информацию о подготовке незаконного бегства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8 тыс. 500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

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