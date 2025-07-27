У побережья Калифорнии упал в море самолет: есть погибший и пропавшие без вести. Фото

Вблизи города Пасифик-Гроув в Калифорнии упал в море частный самолет. В результате аварии один человек погиб, еще двое остаются пропавшими без вести.

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Об этом пишет The Sun со ссылкой на местные власти. Отмечается, что инцидент произошел около 22:40 по местному времени вечером 26 июля. Двухмоторный самолет Beech 95-B55, вылетевший из аэропорта Сан-Карлос в региональный аэропорт Монтерей, упал в воду во время ночного захода на посадку.

Что известно об авиакатастрофе в Калифорнии

Согласно предварительным данным, самолет попал в аварийную ситуацию, совершая маневр: сначала вошел в левый поворот со снижением, затем резко набрал высоту, после чего стремительно ушел в пике. Авария произошла примерно в 22:38, и именно тогда начали поступать многочисленные звонки на 911 от местных жителей, которые слышали громкий шум и сильный всплеск в море.

Поисково-спасательную операцию проводит несколько структур: офис шерифа округа Монтерей, полиция Пасифик-Гроув, Береговая охрана США и служба CAL FIRE. На борту самолета находилось три человека – тело одного из них уже найдено, поиски остальных продолжаются с привлечением водолазов, спасательных шлюпок и вертолета.

Службы экстренной помощи заявляют, что обломки самолета начали прибивать к берегу, среди них: части фюзеляжа, подушки сидений и багаж. Считается, что самолет упал в воду на расстоянии от 200 метров до четверти мили от побережья.

Местные жители в соцсетях делятся свидетельствами: некоторые слышали, как самолет низко пролетал над домами, другие рассказали о внезапном громком шуме и всплеске. Одно из предположений – пилот пытался спасти пассажиров, сделав рискованный маневр, чтобы избежать столкновения с жилыми районами.

Причина катастрофы пока неизвестна, а имена пассажиров пока не разглашаются. Национальный совет по безопасности транспорта США (NTSB) начнет расследование и изучение обломков, чтобы выяснить обстоятельства падения.

Трагическая авария напомнила местным жителям о катастрофе 1997 года, в которой в этом же районе погиб известный певец Джон Денвер.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля в итальянской провинции Брешия произошла смертельная авиакатастрофа: на автотрассу упал сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека: адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

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