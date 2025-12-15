В Одесской области двое детей отравились угарным газом из-за работы генератора

В Одесской области утром 15 декабря дети отравились угарным газом. Несовершеннолетних доставили в больницу, где им оказывают помощь медики.

Видео дня

Об инциденте сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области. Известно, что пострадали двое детей 2012 года рождения.

Инцидент произошел в городе Черноморск. По информации чрезвычайников, дети отравились угарным газом из-за работы генератора.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, они получают помощь от медиков.

"Они госпитализированы в больницу. Наразиих жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как безопасно пользоваться генератором: советы от чрезвычайников

В ГСЧС напоминают, что генератор во время работы выделяет угарный газ, поэтому устанавливать его нужно исключительно на улице и минимум в 6 метрах от окон и дверей.

Заправлять устройство необходимо только после полного охлаждения и остановки двигателя. Кроме того, следует делать паузы: после каждых 5 часов работы выключать генератор минимум на полчаса.

При этом важно не допускать к оборудованию детей и домашних животных и защищать от осадков и не использовать в условиях повышенной влажности.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Белогородка Киевской области, по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли супруги и их 11-летняя дочь. Их 4-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!