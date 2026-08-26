В Одессе военный передавал врагу важные данные и поплатился за это: чем всё закончилось

В Одесской области задержали 28-летнего военнослужащего, подозреваемого в государственной измене. Он помогал врагу в ведении подрывной деятельности против Украины в разгар полномасштабной войны.

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За деньги он согласился собирать и передавать информацию о расположении и перемещении Сил обороны Украины, а также об имеющейся военной технике; известно как минимум о шести таких эпизодах деятельности предателя. Об этом сообщает сайт проекта "Хочу к своим".

Что известно

По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд взял под стражу без права на залог 28-летнего военнослужащего.

Житель Подольского района подозревается в государственной измене: умышленном оказании представителям государства-агрессора помощи в ведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, осенью 2025 года военнослужащий установил контакт в мессенджере Telegram с представителем спецслужб РФ. Он искал дополнительный заработок и согласился собирать и передавать информацию о расположении и перемещении Сил обороны Украины, а также об имеющейся военной технике.

В течение октября 2025 – мая 2026 года предатель неоднократно общался с вражеским агентом и отправлял ему фото и видео, сделанные с помощью мобильного приложения, которое фиксирует точные географические координаты, дату и время съемки.

В частности, злоумышленник действовал на территории Киевского и Хаджибейского районов Одессы, где фиксировал места постоянной дислокации личного состава. За время до задержания он успел передать координаты как минимум шести мест дислокации военнослужащих.

Полученные данные представители государства-агрессора планировали использовать для подготовки и нанесения ракетно-дроновых ударов по местам дислокации украинских военных.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводит УСБУ в Одесской области.

В "Хочу к своим" призвали:

сообщать о тех, кто сотрудничает с врагом, сюда;

обращаться, чтобы прекратить сотрудничество с врагом – сюда;

сообщать о своём желании выехать в РФ – сюда.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила российского "крота" в подразделении ВСУ. Он корректировал удары врага по югу Украины.

Также СБУ задержала во Львове агента РФ, который разведывал объекты критической инфраструктуры и места базирования военных.

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