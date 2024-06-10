В Одессе водитель под хмельком снес пешеходов на 'зебре': много пострадавших. Видео 18+

В Одессе возле ТЦ "Ривьера" водитель на полной скорости сбил людей на пешеходном переходе. Есть пострадавшие, их госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что правоохранители устанавливают все происшествия ДТП.

Автопроисшествие произошло сегодня, 9 июня, около 18 часов в селе Фонтанка. Предварительно установлено, что 34-летний водитель легковушки BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрестков совершил столкновение с автомобилем Ford. Далее он наехал на трех женщин, которые в это время переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы и водитель BMW с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Жизни потерпевших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель Ford не пострадал.

У водителя BMW полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он находится в больнице.

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Как установили следователи, мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности. Кроме того, ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством и кражу.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева Renault на скорости протаранил автомобиль Skoda, после чего опрокинулся. Как оказалось, водитель первого авто имел признаки наркотического опьянения, а пройти медицинское освидетельствование отказался.

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