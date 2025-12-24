УкраїнськаУКР
В Одесской области зафиксировали загрязнение прибрежной зоны и гибель птиц: в ГВА объяснили, что произошло. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
На побережье Одессы обнаружили жирные пятна, визуально напоминающие нефтяные. В частности, заметили загрязнение в районах пляжей Дельфин и Ланжерон: на побережье найдены погибшие птицы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Впоследствии он уточнил: причиной загрязнений стал разлив масла, который произошел после очередной атаки войск РФ на порт "Южный".

Что известно

О загрязнении побережья в Одессе Лысак рассказал утром 24 декабря.

"В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Сейчас их (пятен. – Ред.) размер и происхождение устанавливаются. Ситуацию проверяют соответствующие службы", – отметил чиновник.

Местные одесские паблики тем временем публикуют многочисленные видео, зафиксировавшие большие маслянистые разводы на пляжах.

Сейчас на места, где обнаружено загрязнение, выехали сотрудники Государственной экологической инспекции, КП "Побережье", КУ "Спасательно-водолазная служба", Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Довольно быстро специалисты установили происхождение загрязнения: оно стало следствием российских атак.

"В результате вражеской атаки по порту "Южный" произошло возгорание контейнеров с мукой и растительным маслом. В результате продукты горения и растительное масло попали в акваторию Черного моря, что привело к загрязнению прибрежной зоны Одессы. Растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов и может привести к их гибели", – пояснил Лысак.

Он добавил, что Государственная экологическая инспекция и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины осуществляют мониторинг состояния воды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале ноября после атаки на порт в Туапсе спутник зафиксировал разлив нефти. Пятно растянулось почти на 4 км от побережья.

