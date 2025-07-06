В Одессе развернули самый большой флаг Военно-морских сил ВСУ. Фото и видео

В воскресенье, 6 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил ВСУ. По этому случаю в Одессе курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг ВМС.

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Этим был установлен национальный рекорд, сообщил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Кадры с события опубликованы в официальных соцсетях.

Отмечается, что длина самого большого флага защитников украинского моря достигла 35 метров, а ширина – 19,8 метра.

Курсанты и лицеисты развернули флаг на Потемкинской лестнице в городе-Герое Одесса.

"Национальный рекорд установлен!" – говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа отметил, что этот флаг – это символ храбрости, несокрушимости и преданности своему народу.

"Под ним одержано уже немало побед. Верю, что самые большие еще впереди! Вместе к победе! Слава Военно-морским силам ВС Украины!" – подчеркнул вице-адмирал.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Военно-морских сил в Генштабе ВСУ поздравили с профессиональным праздником защитников из этого рода войск. С началом полномасштабной войны эти воины стали одним из ключевых факторов украинской стойкости, они показали, что Украина была, есть и будет морским государством.

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