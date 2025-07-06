От казацких чаек до беспилотных систем: в Генштабе напомнили о мощи украинских ВМС

В Украине 6 июля отмечают День Военно-Морских Сил, которые с началом полномасштабного вторжения РФ стали одним из ключевых факторов украинской устойчивости. Защитники показали, что Украина была, есть и будет морским государством.

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Враг пытался отрезать Украину от моря, но в результате сам вынужден было отойти от наших берегов. Об этом говорится в обращении Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что украинские военно-морские традиции имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота Украинской Народной Республики, поднявшего сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад.

В условиях современно войны ВМС Украины не позволили агрессору высадить десант в Одессе и захватить остров Змеиный. С начала войны защитники уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подлодку. Также в Генштабе напомнили, что Военно-морские сил поразили штаб российского флота в Севастополе, обеспечили безопасность "зернового коридора" и защитили судоходство в северо-западной части Черного моря.

"Сегодня ВМС Украины – это беспилотные надводные и подводные системы. Это береговая оборона. Это морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта на суше и эффективно атакует. Это высокоточное оружие. Это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее", – говорится в обращении Генштаба ВСУ.

Напомним, Бельгия и Нидерланды передали Украине первые два "искателя мин" класса Alkmaar – бельгийский тральщик BNS Narcis и голландский Zr.Ms. Vlaardingen. Еще один, третий тральщик такого же класса, Zr.Ms. Makkum, будет передан в конце 2025 года.

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