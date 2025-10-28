В Николаеве в результате отравления угарным газом погибли двое детей: полиция подозревает пьяную мать. Фото и видео

В Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти двух маленьких детей, которые, по предварительным данным, погибли в результате отравления угарным газом. Их мать оставила малышей без присмотра на всю ночь.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Отмечается, что сообщение о трагедии поступило в правоохранительные органы в понедельник, 27 октября.

В полицию обратилась жительница Николаева и сообщила о гибели двух детей. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и скорая помощь.

Во время осмотра квартиры полиция обнаружила тела двух малолетних детей – трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика .

В помещении стоял густой пар, а на потолке был заметен конденсат. В ванной комнате правоохранители обнаружили открытый кран с горячей водой, что, вероятно, привело к накоплению угарного газа.

Следствие установило, что вечером мать детей ушла из дома, оставив малышей без присмотра. Вернулась только утром, была в состоянии алкогольного опьянения. Своих детей застала уже без признаков жизни.

В полиции сообщили, что при осмотре детских тел эксперт не обнаружил следов насильственной смерти. Для установления точной причины гибели тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительные выводы специалистов свидетельствуют, что дети погибли от отравления угарным газом.

По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям);

ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть).

Мать погибших малышей задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении женщине подозрения. Горе-матери грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине нашли мертвым пропавшего 17-летнего парня. Его тело обнаружили неподалеку от реки Трудница. Для поиска пропавшего подростка привлекали квадрокоптер и спецтехнику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!