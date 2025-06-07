В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение: где ожидается непогода 8 июня

В воскресенье, 8 июня, некоторые области Украины накроет непогода. Штормовое предупреждение объявлено в районах Житомирской и Винницкой областей.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Днем 08 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с І уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, 8 июня в Украине возможна переменная облачность.

"Ночью на северо-западе страны, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С. На юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°С. в северо-западной части 23-28°С.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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