В некоторых областях возможны дожди и грозы: синоптик уточнила прогноз на вторник в Украине. Карта

Жара пока что не собирается покидать Украину. Во вторник, 20 августа, в большинстве регионов страны ожидается высокая температура воздуха и сухая погода. Однако в некоторых областях возможны локальные дожди.

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Об этом сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, где скоро пройдут грозовые дожди.

Так, по прогнозам Диденко, 20 августа в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет +30...+35, местами +35...+37°C. В западных областях жара будет немного "мягче", ожидается +27...+32.

Значительная часть Украины будет находиться под действием поля высокого атмосферного давления, поэтому во вторник будет преобладать сухая погода.

Однако местами на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковской, Закарпатье, а вечером во вторник и Житомирщине есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

В Киеве 20 августа будет очень жарко, сухо и солнечно. Температура поднимется до +33...+35°C.

По прогнозу Наталки Диденко, жаркая погода в Украине еще продержится в ближайшее время. Однако 22 августа ожидается ослабление жары на западе, севере и Винницкой области.

В то же время на юге и востоке Украины и дальше будут господствовать достаточно высокие температуры +33...+37.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и переменную погоду.

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