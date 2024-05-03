В небе над Украиной заметили странное оптическое явление: что может быть. Фото

Вечером 2 мая над южными и центральными регионами Украины заметили необычную белую вспышку. В стране, находящейся в состоянии войны, вспышки в небе происходят часто. Однако это явление было несколько необычным – белый круг появился и начал медленно передвигаться в небе.

До этого сообщалось, что небо над Украиной необычного красного цвета. Доподлинно неизвестно, что именно это было, хотя специалисты утверждают, что красным небо было из-за так называемой авроры – северного сияния. А белая вспышка, которая передвигалась в пространстве, оказалась следом от космического корабля.

Пришельцы здесь ни при чем. В большинстве своем наблюдение НЛО по всему миру, как правило, оказывается вовсе не встречей с чем-то внеземным, а лишь наблюдением чего-то, что было создано людьми, или естественным явлением. Даже в Пентагоне признают, что 650 сообщений об НЛО оказались пустышками. Что чаще всего воспринимают НЛО в небе, более подробно читайте здесь.

Вспышка, попавшая на фото и видео (ниже), совпадает по времени с отделением ступени носителя ракеты Falcon 9. О запуске корабля сообщили его владельцы из SpaceX.

Falcon 9 везет на орбиту еще 23 спутника Starlink. Первая ступень ракеты, которую используют несколько раз, успешно приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане.

На предприятии Илона Маска не рассказывают, где и когда была отделена вторая степень Falcon. Однако специалисты считают, что именно ее и увидели украинцы после зрелища северного сияния.

Если бы явление не двигалось в небе, его приняли бы за гало, оптическую иллюзию круга в атмосфере, возникающую вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало – светлый круг вокруг Солнца или Луны. Но иногда его видят и отдельно от небесных тел – и такое явление очень редко.

Как сообщал OBOZ.UA, киевляне имели возможность увидеть его ровно год назад. Посмотреть на него снова можно здесь.

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