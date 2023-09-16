Если вы думаете, что видели НЛО, подумайте еще раз: вот что это могло быть на самом деле

В большинстве своем наблюдения НЛО по всему миру как правило оказывается вовсе не встречей с чем-то внеземным, а лишь наблюдением чего-то, что было создано людьми, или природным явлением. Даже в Пентагоне признают, что 650 сообщений об НЛО оказались пустышками.

Астрофизик из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов Джонатан МакДауэлл, которому часто сообщают об увиденном в соцсетях, объяснил Popular Science, что на самом деле могут видеть люди, когда говорят об инопланетных кораблях в небе.

"Я получаю много вопросов через социальные сети и электронные письма, а иногда и звонки от случайных людей, видевших что-то странное в небе", – рассказал МакДауэлл.

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По его словам, около 90% таких разговоров проходят примерно так: "Это космические обломки, Джонатан? Нет, это просто метеор, потому что он взорвался всего за две секунды. Или: "Это НЛО? Нет, это запуск ракеты Falcon 9. "Это пришельцы? Ну, это зависит от того, откуда, по вашему мнению, родом Илон (Маск. – Ред.)".

Он также отметил, что проблема часто заключается в неспособности людей понять, "насколько далеко что-то находится" от них. Так, находящееся рядом насекомое можно спутать с чем-то гораздо более отдаленным, или сияющий свет может казаться близким, хотя на самом деле это Венера, находящаяся в миллионах километров от нас.

При этом он говорит, что запутаться могут даже профессионалы. Так, время от времени спутник или космический аппарат принимают за новый астероид, поскольку скорость, с которой он двигается по небу, находясь на очень высокой орбите вокруг Земли, "похожа на скорость астероида, двигающегося по орбите вокруг Солнца".

"Было много случаев, когда объект был обнаружен астероидными обсерваториями, получил временное обозначение астероида, а затем начал маневрировать. И мы говорим: "О, это, пожалуй, не астероид", – рассказал он.

Ученый также объяснил, что чаще всего воспринимают НЛО в небе.

Ракетные запуски

Когда ракета достигает космоса, ее выхлоп может потерять привычную линейную форму, создавая при определенных условиях потустороннее зрелище. Это происходит примерно через две минуты после старта, когда ракета преодолевает большую часть земной атмосферы и оказывается в менее густом воздухе. В результате ее выхлопный шлейф может достигать сотен километров, образуя причудливые формы, иногда похожие на медузы.

"Люди гораздо меньше способны распознать их как ракетные шлейфы, и о них часто сообщают как об НЛО", – объяснил ученый.

Также причудливые зрелища образуются, когда ракеты выключаются и перезапускаются в космосе или выпускают остатки горючего.

В такие моменты выброшенное большое облако газа образует кристаллы льда, отражающие солнечный свет. Таким образом образуются большие облака, похожие на движущиеся по небу кометы.

Один из подобных случаев произошел в 2009 году, когда в небе над Норвегией образовались спиралевидные геометрические узоры, повлекшие слухи о вторжении инопланетян.

Космические корабли и спутники

Другая категория космических объектов, которые часто воспринимают за НЛО – спутники Starlink, которые, как говорит МакДауэлла, "действительно пугают людей".

SpaceX запускает свои спутники на орбиту пачками от 22 до 60 штук. По состоянию на сентябрь 2023 года на орбите их находится уже более 4700. После запуска спутникам Starlink нужно несколько недель, чтобы полностью отделиться друг от друга и перейти на свои рабочие орбиты, а в первые дни полета они могут отражать Солнце и создавать в небе длинную, яркую и прямую линию.

"Они маршируют по небу по этой линии, как маленькие дети, возвращающиеся домой из школы. Они достаточно близко друг к другу, поэтому их нельзя различить, как отдельные точки. Даже если вы видите их отдельно, когда они шагают по небу как 20 разных объектов, это, безусловно, выглядит как вторжение инопланетян", – объяснил МакДауэлл.

Возвращение спутников, космических кораблей или космического мусора на Землю также может выглядеть довольно странно.

"Если вы видите распадающийся яркий объект в небе, это может быть одна из двух причин: природный метеор, или же обломок космического мусора, возвращающегося в атмосферу".

Ключевое отличие, по его словам, состоит в том, что метеоры довольно быстро пролетают по небу, а затем исчезают. Сошедший с орбиты спутник или другой мусор будет состоять из нескольких частей, которые пересекают небо, когда он распадается с течением времени.

Еще одно ложное НЛО – возвращение космического корабля, такого как SpaceX Crew Dragon.

"Это больше похоже на огненный шар, как природный метеор, за исключением того, что он длится гораздо дольше", – объяснил МакДауэлл.

Небесные объекты

Последний тип объектов, о которых часто слышит МакДауэлл – это природные объекты, которые находятся очень, очень далеко – например Венера. По его оценкам, до того, как видеорегистраторы и мобильные телефоны начали фиксировать метеоры, космический мусор и т.п., именно эта планета была ответственна за около половины всех сообщений об НЛО.

"Венера – это классическое НЛО", – шутит ученый.

Само же ошибочное наблюдение возникает, когда очень слабые, высокие облака двигаются ночью и это движение на переднем плане может обмануть человеческое восприятие. Так что у наблюдателя возникает ощущение, что яркий свет – в данном случае планета – движется по небу, хотя на самом деле движутся именно тучи.

Иногда с НЛО путают и обычные кометы.

"Люди не привыкли видеть кометы, поэтому если они не слышали в новостях о яркой комете, они могут подумать, что это НЛО", – пояснил он.

В то же время о том, чтобы с инопланетным кораблем путали Международную космическую станцию МакДауэлл слышит очень редко.

"Я думаю, что это просто потому, что количество раз, когда МКС пролетает над вами, сравнительно невелико. Кажется, люди почему-то не слишком обеспокоены этим", – резюмировал он.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее во время слушаний в Конгрессе США обличители заявили, что Пентагон имеет невредимые НЛО и доказательства существования инопланетян.

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