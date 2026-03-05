В начале весны в жизни четырех знаков произойдут радикальные изменения

Начало марта подготовило испытания для четырех знаков зодиака. Планетарная энергия заставит людей остановиться и принять решения, которые они откладывали.

Время радикальных перемен и внутреннего пробуждения наступило для Овна, Скорпиона, Козерога и Рыб, пишет Madeinvilnius. Этот переломный момент откроет двери к новым возможностям в жизни.

Овен

В начале весны Овны поймут, что старые модели поведения больше не работают. Если вы привыкли все решать силой, то теперь будете искать дипломатии. Переломный момент наступит в вашем самосознании. Вы поймете, что важно ждать подходящего времени, а не постоянно куда-то бежать. Вы почувствуете спокойствие, которое станет основой для карьерного роста в апреле.

Скорпион

У Скорпионов поворотный момент произойдет в личных отношениях. В начале марта вы сможете избавиться от эмоционального груза. Это может быть сложный и в то же время освободительный разговор или ваше решение прекратить изнурительные отношения. Вы не будете бояться что-то потерять, поскольку главным для вас станет возможность быть собой. Когда ваше сердце станет чистым, вы будете готовы к настоящим и доверительным чувствам.

Козерог

Козерогам начало весны принесет поворотный момент в их системе ценностей. Часто вы прежде всего стремитесь достичь результатов, карьеры и финансовой безопасности. Теперь на первом месте окажется ваше эмоциональное здоровье и время с близкими. Вы поймете, что успех не имеет значения, если у вас нет с кем им поделиться. Это заставит вас пересмотреть свой график и найти время для отдыха и хобби.

Рыбы

Рыбам начало марта принесет переломный момент в их творческой и духовной сферах. Вы избавитесь от иллюзий и перестанете сомневаться в себе. Вы поймете, что заслуживаете того, чтобы ваш талант увидели и по достоинству оценили. У вас возникнет желание заявить о себе и начать проекты, о которых вы мечтали. Ваша интуиция будет сильной, поэтому доверяйте ей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

