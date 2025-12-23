В музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова провели новогодний мастер-класс по соломоплетению

В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова накануне новогодних праздников состоялся творческий мастер-класс по соломоплетению. Мероприятие прошло в Киеве в рамках Новогодней благотворительной акции "Ринат Ахметов – Детям", которая уже более 25 лет поддерживает детей со всей Украины.

Видео дня

Дети вместе с родителями изготавливали традиционное украинское новогоднее украшение – соломенную "Снежинку". Во время занятия участники узнали о древней традиции соломоплетения и о том, какое значение имели соломенные обереги. В древности их считали символами солнца, благополучия и защиты дома.

Для участников это был не только творческий мастер-класс, но и теплое предновогоднее событие, которое подарило радость, новые знания и веру в новогоднее чудо.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая не прерывается уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние поздравления для детей из интернатных учреждений, детских домов семейного типа и детей-переселенцев в разных городах страны.

Больше новостей здесь.