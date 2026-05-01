В Минобороны ответили, кто принимает решение о перекрытии дорог представителями ТЦК и полиции

Решение о перекрытии движения транспорта во время мобилизационных мероприятий принимают местные советы обороны, которые отвечают за выполнение плана мобилизации в регионах. Дополнительно для улучшения работы работников ТЦК обеспечивают средствами видеофиксации.

Заявление озвучил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время заседания в Верховной Раде. Информацию обнародовало агентство Укринформ.

Итак, решение об остановке транспорта во время работы совместных групп ТЦК и Нацполиции принимают местные советы обороны, которые непосредственно отвечают за реализацию планов мобилизации в регионах. Именно на уровне этих органов определяется необходимость и формат таких мероприятий.

Отдельно заместитель министра прокомментировал вопрос использования бодикамер в территориальных центрах комплектования. Он отметил, что сейчас полное персональное обеспечение ими отсутствует, однако в каждом ТЦК есть определенное количество устройств, которые распределяются между группами оповещения для фиксации их работы.

Напоминаем, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 апреля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Решение поддержали большинство народных избранников.

