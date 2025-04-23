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В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Мария Шевчук
Новости. Общество
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В медцентре 'Дім Метеликів' открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины открыли в медицинском центре "Дім Метеликів" Міста Добра. Здесь круглосуточное лечение и уход получают дети, нуждающиеся в квалифицированной паллиативной помощи, респираторной поддержке и уходе.

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В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Врачи говорят – здесь самые уязвимые дети страны: это значит, что у большинства нет дома и близких, кто-то их потерял из-за войны, а кто-то никогда и не имел. Но у каждого из них – неизлечимый диагноз. Они нуждаются в профессиональном и трепетном уходе, которого до сих пор не имели – их эвакуировали сюда из государственных больниц, детских домов и даже подвальных помещений, которые служили бомбоубежищами, – то есть из условий, в которых невозможно качественно заботиться о ребенке с неизлечимым диагнозом. Помощь здесь получают и одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью – физическая реабилитация, массажи, психологическая поддержка, обучение и все, что может поддержать такую женщину оказывает Місто Добра. Для кого это последняя соломинка для спасения: финансового, ментального и физического.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

В медицинском центре "Дім Метеликів" уже фукционировало крупнейшее в Украине паллиативное отделение, однако ежедневно количество запросов о помощи растет. Поэтому команда очень нуждалась в расширении возможностей. Особенность нового отделения – кровати респираторной поддержки. Заведующая отделением Наталья Попадюк рассказывает:

"Это чрезвычайно большой шаг, потому что, к сожалению, таких детей, нуждающихся в респираторной поддержке, очень много. Они нуждаются в поддержке респираторной функции с помощью аппарата ИВЛ. Это их жизнь. И мы были первопроходцами в этом, мы сидели с командой и думали, какое оборудование нам нужно, чтобы обеспечивать 100% помощь детям по всем аспектам. И сколько нам нужно врачей штата. Это все было действительно нелегко, потому что когда уже есть аналоги, удобнее, потому что можно скопировать и работать по этому принципу. Когда впервые, это все с нуля, это все наши наработки и опыт".

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

"Теперь команда сможет оказать помощь еще большему количеству детей, а особенно тем, кто имеет хроническую респираторную недостаточность. Наша бригада на собственной скорой эвакуирует детей с тяжелыми патологиями со всех уголков Украины. Мы выезжаем в опасные регионы, прифронтовые зоны и детские дома. персонала, который будет ежедневно бороться за их жизнь", – говорит Денис Колюбакин, медицинский директор "Дому Метеликів".

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Медицинский центр "Дім Метеликів" Міста Добра – единственное в Украине заведение, в котором объединили крупнейшее детское паллиативное отделение, а также реабилитацию для самых уязвимых детей страны. Проект полностью благотворительный, а все услуги и проживание – бесплатные. Все: оборудование, строительство, коммунальные услуги, медикаменты, питание, зарплаты команды медиков и нянь, которые заботятся о детях круглосуточно, и каждая маленькая деталь – все это поддержка социально ответственных организаций и благотворителей, которых здесь называют Волшебниками.

В медицинском центре "Дім Метеликів" Міста Добра помогают самым уязвимым детям из опасных регионов Украины, сиротам, нуждающимся в медицинской заботе, матерям, воспитывающим детей с паллиативным статусом. Одна из них – Татьяна. Когда-то она была счастливой матерью сына-дзюдоиста, но после несчастного случая, когда ее сын спас тонущего друга ценой своего здоровья, их жизнь безвозвратно изменилась. Теперь их дом – "Дім Метеликів" Міста Добра. Сергей был 15 минут под водой, не дышал, потом 15 минут продолжалась реабилитация "быстрой", клетки его мозга не могут работать так, как раньше. Из-за длительной гипоксии все конечности мальчика парализованы, добавляется также судорожный синдром, развились эпилепсия. У них нет, где жить и лечиться, их дом разрушила война. А Сережа зависит от нескольких аппаратов жизнедеятельности, он постоянно на противосудорожной терапии. Сергей получает в "Дім Метеликів" всю необходимую медицинскую помощь, а Татьяна в Місті Добра находит силы и поддержку: она прошла обучение в академии шитья "Мама шьет", получает психологическую и физическую реабилитацию и всю необходимую поддержку, в которой нуждается.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

"Также один из детей здесь – Вова. Был здоровым ребёнком. Николаев. Прилет ракеты. Травма: перелом костей, перелом основания черепа. Отец погиб на войне. Сейчас у Вовы в мире есть поддержка и забота только от "Дім Метеликів" Міста Добра. Ради таких "Метеликів" мы живем круглосуточно тем, чтобы сделать для них максимум и добавить в их детство больше жизни", – говорит основательница "Дому Метеликів" Міста Добра Марта Левченко.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

"Новое отделение рассчитано на 13 маленьких пациентов. Всего в "Домі Метеликів" около 60 детей. 90% из них - сироты. Мы обеспечиваем их качественным круглосуточным лечением и максимальной заботой, на которую мы только способны. Наша задача – сделать жизнь каждого ребенка без боли и дискофморта, оказать максимальную заботу с диамедами. центре", – говорит Денис Колюбакин.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины
В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Стерильные боксы укомплектованы новейшим оборудованием, спасающим маленькие жизни. Квалифицированная команда работает не только по современным нормам оказания медицинской помощи, но и лечит детей своей заботой, заботой и любовью.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

В новом отделении работают анестезиологи, педиатр, врач физической и реабилитационной медицины, психолог, медицинские и младшие медсестры. респираторная недостаточность, которая приводит другие патологии. Этих детей нужно дообследовать и качественно лечить их основные заболевания и сопутствующие состояния", – говорит анестезиолог Роман Ткачук.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Комплексную реабилитацию по индивидуальным планам здесь получают 25 детей с инвалидностью. Это физическая, медикаментозная, психологическая реабилитация и канисцерапия. Дети, несмотря на свой диагноз, могут полноценно учиться, максимально развиваться для того, чтобы получить весь спектр заботы и поддержки, которых были лишены ранее. Для дошкольников работает проект "Освітній Метелик" для того, чтобы каждый имел образовательные возможности и педагогов, а проект "Дбайливий Метелик" научит мам детей с паллиативным статусом ухаживать за детьми с учетом их медицинских нужд.

Основала "Дім Метеликів", как и все 6 корпусов Міста Добра Марта Левченко: здесь комплексная поддержка женщин с детьми, эвакуированных сирот, бабушек, которые вынуждены были покинуть родной дом из-за войны, собачек, которые были травмированы и сейчас исцеляются и ищут семьи. Марта каждый день ищет возможности для поддержки "Дому Метеликів", ведь каждый день здесь – это о спасении жизней и остановиться просто невозможно.

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

"Ежедневно наш "Дім Метеликів" наполняется детьми, которые здесь начинают свою новую историю, учатся доверять взрослым, верить безоговорочную любовь, выбирать то, что по душе, гулять в чудесном саду, слушать сказки, музыку и удивительные истории нянь-фей. Они становятся у нас видимыми. наконец-то видят любовь в них. "Дім Метеликів" – абсолютно уникальное место в Украине, которое стало домом для тяжелобольных детей, детей, имеющих инвалидность и которым некуда идти... детей, которым просто как воздух необходима любовь – это самое первое и самое ценное. Конечно, вместе с качественным медицинским уходом, который воплощает наша чрезвычайная команда. Ведь это невероятное счастье – наблюдать, как раньше "невидимые" дети становятся самыми любимыми и важными. Как они расцветают под солнцем безусловной любви, объединяя вокруг себя самых светлых людей, меняя мир навсегда".

В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Детям "Дім Метеликів" Міста Добра нужна поддержка во всем: от оборудования и медикаментов до оплаты зарплат нянь и открытия новых возможностей. Присоединиться к команде волшебников может каждый:

https://misto-dobra.com.ua/holovna/donate/

Карта Приват: 5218572224997655

Монобанка "Дім Метеликів" https:// send.monobank.ua/jar/3PKon9Ffsf

PayPal: [email protected]

Монобанк

БФ "Міста Добра"

UA533220010000026001200000785

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