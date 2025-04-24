В Марганце прощаются с погибшими работниками шахты: российский дрон убил семерых женщин и двух мужчин, которые ехали в автобусе на смену

В Марганце родные прощаются с работниками Марганецкого горно-обогатительного комбината, которых 23 апреля убил российский дрон, когда они ехали в автобусе на смену. Всего погибло девять человек, а 42 получили ранения.

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Последняя смена

Рано утром 23 апреля россияне вновь атаковали Украину ударными дронами. Один из них попал прямо в крышу автобуса, в котором ехали на смену рабочие Марганецкого горно-обогатительного комбината.

От взрыва на месте погибли девять работников шахты. Среди них – 55-летня Оксана Личман. Женщина работала инженером по организации ремонтов аппарата управления.

Ее дочь Юлия рассказала OBOZ.UA, что в то утро ничто не предвещало беды. Она знала, что мама почти каждое утро едет на смену на рабочем автобусе.

"Я встала утром, умылась, и тут позвонила бабушка. Она спросила, слышала ли я, что дрон попал в рабочий автобус шахты? Бабушка набирала маму, но она не отвечала. Я еще успокоила ее, говорю, что она перезвонит. Сама стала набирать ее номер, но никто не брал трубку, и никто не перезванивал", – говорит Юлия.

Тогда она с мужем взяли такси и поехали туда. Водитель им рассказал, что на место прилета никого не пускают, что все сейчас уже в поликлинике.

"Мы поехали туда, внутри было много крови и много людей. Мы попросили посмотреть, где мама, но в списках ее не было. Нам посоветовали сходить в морг. Но и там еще никого не было. Когда уже мы стали выходить оттуда, приехала машина и там была погибшая женщина. Нам сказали, что зовут ее Светлана, а я посмотрела в окно, но это была не Светлана, а моя мама", – рассказывает Юлия.

Дочке с мужем даже на какое-то мгновение показалось, что на самом деле это не Оксана, потому что лицо было испачкано пылью. Тогда Юля откинула платок и начала искать на шее у погибшей цепочку – она была там, та самая, которую они недавно подарили маме на день рождения.

У погибших остались дети

Потом начали привозить погибших. Пока родные ждали, насмотрелись, как выгружают покалеченные тела людей – это было ужасно. А машины все приезжали и приезжали...

С Оксаной Личман попрощались 24 апреля, ее похоронили в родном Марганце. У нее остались дочь и зять, а также больная мама. Совсем недавно умер родной брат женщины, его подвело сердце.

Женщина много лет проработала на шахте. В последнее время шахта работала не на полную мощность, поэтому Оксана подрабатывала в интернет-магазине – продавала бытовую химию для дома, косметику.

Вместе с Оксаной в автобусе погибла Иванна Дорошенко, ей было 48 лет. У женщины остались несовершеннолетняя дочь и взрослый сын, а также супруг. Иванна работала электромонтером.

Также погибла 46-летняя Людмила Кропивная, контролер продукции обогащения ВТК. Людмила закончила Марганецкий горный колледж. У нее осталась дочь.

Погиб и 40-летний Руслан Шпачинский, он работал в охране. У него также остался сын.

Среди 42 раненых в Марганце есть тяжелые, за их жизни сейчас борются врачи. У одной из раненых, 52-летней женщины, осколки повредили глаза, лицо, шею, грудь и конечности.

Тяжело ранена и 58-летняя женщина – у нее осколок вошел глубоко в мозг. Врачи провели операцию, сейчас женщина самостоятельно дышит.

В данный момент в больницах остается 31 пассажир того автобуса, люди ехали на рабочую смену...