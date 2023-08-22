В Луцке в квартиру залетело три десятка летучих мышей: пришлось вызвать спасателей. Фото

В городе Луцк на Волыни из квартиры изъяли около трех десятков летучих мышей. Они залетели в жилье на девятом этаже, которое несколько дней пустовало с открытыми окнами.

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Чтобы освободить его от незваных гостей, владельцам пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Волынской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что событие произошло вечером 21 августа в квартире на проспекте Соборности. Вызов о спасении поступил на линию 101.

"В 22:08 к месту происшествия направили работников группы спасательных работ. Выяснилось, что в доме на девятом этаже находится около трех десятков летучих мышей", – говорится в сообщении.

Предполагают, что рукокрылые облюбовали квартиру, в которой несколько дней никого не было, но окна были открыты. Животные спали на шторах и тюле или свисая со стены.

Спасатели осторожно выловили летучих мышей и убедившись, что они целые и невредимые, выпустили их на улицу.

"Только тогда люди вернулись в свою квартиру и, осмотрев каждый закоулок и закрыв окна, вздохнули с облегчением", – добавили в ГСЧС.

Отметим, что все виды летучих мышей в Украине очень уязвимы, а потому занесены в Красную книгу. Если вы нашли летучую мышь или та залетела в дом, ни в коем случае не пытайтесь сбить животное – так его можно покалечить, и не берите голыми руками, а лучше наденьте толстые перчатки. Больше советов читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, полтора года назад в Днепре около 700 летучих мышей изъяли с балкона квартиры одной из многоэтажек на жилом массиве Красный Камень. Там стая выбрала себе место для зимней спячки.

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