В Крыму усиливаются проукраинские настроения среди подростков: оккупанты 'бьют тревогу', школы выдают 'инструкции' – медиа

В аннексированном Крыму российские оккупационные власти заявляют обусилении проукраинских взглядов среди подростков. Беспокойство вызывает рост контактов школьников с проукраинскими ресурсами и интерес к украинскому языку.

Об этом на условиях анонимности рассказал медиа активист международной кампании #LiberateCrimea. По его словам, это свидетельствует о неэффективности российской пропаганды среди школьников и студентов.

Так называемая российская власть обеспокоена тем, что подростки все чаще самостоятельно интересуются проукраинскими информационными ресурсами. Часть из них изучает украинский язык, общается на нем между собой, а после завершения школы выезжает на подконтрольную Украине территорию.

"Крымские подростки все чаще сами выходят на связь с проукраинскими информационными ресурсами, волонтерами, сами учат украинский язык, общаются на нем между собой. Окончив школу, некоторые выезжают на подконтрольную Украине территорию, да еще и дают смелые интервью, что свидетельствует о провале российской пропаганды в школьной и студенческой среде", – рассказал активист.

На этом фоне руководство учебных заведений начало присылать родителям инструкции по контролю за детьми. В сообщениях рекомендуют интересоваться кругом общения подростков, организовывать их досуг через кружки, спортивные секции и военно-патриотические клубы, а также отслеживать контент, который они потребляют.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма оккупанты массово заселяют мигрантов в дома украинцев, которые покинули регион из-за войны. Новых жителей привлекают к низкооплачиваемым работам и обещают им российское гражданство.

Также OBOZ.UA сообщал, в оккупированномКрыму фиксируют острый дефицит мест для захоронения, из-за чего кладбища массово расширяют или планируют увеличивать их площади. Это происходит на фоне заявлений российских властей о якобы уменьшении смертности на полуострове.

