В Кропивницком женщина и ребенок отравились угарным газом: спасатели предупредили об опасности

В первый день января в одной из многоэтажек Кропивницкого два человека отравились угарным газом. Пострадавших женщину и ребенка доставили в больницу.

Видео дня

По данным пресс-службы ГСЧС, отравление произошло в результате накопления угарного газа в квартире из-за неисправности вентиляции. Женщину 1992 года рождения и ребенка 2011 года рождения госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Спасатели напоминают, что угарный газ является особенно опасным из-за того, что он не имеет запаха, вкуса или цвета, но даже в небольших концентрациях может вызвать ухудшение самочувствия или даже смерть.

Как обезопасить себя от отравления угарным газом

Угарный газ не имеет запаха, вкуса или цвета, поэтому его концентрацию в помещении невозможно определить без специальных приборов. Симптомы отравления могут напоминать грипп или пищевое отравление, но без повышенной температуры. Среди самых распространенных признаков: головная боль, головокружение, слабость, затрудненное дыхание, тошнота и рвота.

Длительное воздействие небольших доз газа может вызвать проблемы с концентрацией, эмоциональные изменения. При высокой концентрации за считанные часы могут появиться серьезные последствия: потеря равновесия, нарушение зрения, памяти или сознания.

Концентрацию угарного газа в помещении невозможно определить без специальных приборов. Симптомы отравления могут напоминать грипп или пищевое отравление, но без повышенной температуры. Среди самых распространенных признаков: головная боль, головокружение, слабость, затрудненное дыхание, тошнота и рвота.

Длительное воздействие небольших доз газа может вызвать проблемы с концентрацией, эмоциональные изменения. При высокой концентрации за считанные часы могут появиться серьезные последствия: потеря равновесия, нарушение зрения, памяти или сознания.

Чтобы избежать отравления, специалисты советуют:

использовать только предназначенные для обогрева приборы;

регулярно проверять газовые устройства, дымоходы и вентиляционные каналы;

не оставлять включенные газовые приборы без присмотра и проветривать помещение;

использовать печное отопление с всегда открытой заслонкой;

не устанавливать электровытяжку в одном помещении с газовой колонкой.

При первых симптомах отравления следует немедленно открыть окна, выключить газовые приборы и обратиться к врачу. Особое внимание нужно маленьким детям, беременным женщинам, людям с проблемами сердца или дыхательной системы, а также домашним животным, которые часто первыми реагируют на повышенную концентрацию газа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Белой Церкви Киевской области в больницу госпитализировали супругов с ребенком По предварительной информации, они отравились угарным газом.

Также в селе Олешник Береговского района Закарпатской области едва не произошел трагический случай. Из-за отравления угарным газом едва не погибла семья из восьми человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!