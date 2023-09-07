В Кривом Роге 22-летний парень покончил с жизнью на детской площадке
В Кривом Роге 22-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Парень повесился на одной из детских площадок в городе.
Об ужасном инциденте сообщают местные СМИ. Как отмечается, трагедия произошла в Долгинцевском районе города.
Тело 22-летнего парня около полуночи заметила местная жительница. На место происшествия вызвали полицию. Правоохранительные органы будут расследовать все происшествия.
Что стало причиной самоубийства юноши, пока не известно. По одной из версий, у него были проблемы со здоровьем и долги.
Напомним, что полковник СБУ Дмитрий Бакаев был обнаружен застреленным в своем кабинете в Киеве. Он оставил предсмертную записку, объяснив причины самоубийства.
Также в селе Копачев Киевской области правоохранители обнаружили вблизи высоковольтной башни тело 14-летнего парня. По предварительной версии он погиб совершив самоубийство.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Центрально-Городском районе Кривого Рога на Днепропетровщине 15-летняя девочка покончила с собой. Она повесилась на лестнице частного дома, где проживала.
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