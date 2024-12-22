В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в автомобиль: что говорят военные. Фото и видео

В Ковеле (Волынская область) произошло дорожно-транспортное происшествие. Там нетрезвый работник территориального центра комплектования и социальной поддержки врезался в машину. В авто находились дети.

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Ковельский ТЦК и СП подтвердил инцидент на своей странице в Facebook. Ранее видео с последствиями аварии появилось в сети.

Очевидцы ДТП рассказали, что военный, находясь за рулем легковушки в состоянии опьянения, врезался в Nissan.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", – говорится в сообщении ТЦК.

Там также добавили, что факт ДТП был зафиксирован работниками полиции, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Для него предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление авто в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Вышгороде Киевской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались выкурить из автомобиля мужчину, используя баллончик с газом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в соцсетях распространили видео с мужчиной, который 16 декабря якобы умер в помещении Приморского РТЦК и СП города Одесса. В военкомате заявили: это недостоверная информация; военнообязанному стало плохо, для него вызвали скорую и врачи госпитализировали пациента.

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