В Киеве состоялся второй благотворительный конкурс Dity.Help Music

15-16 августа 2025 года в Киеве в Unit City прошла финальная часть 2-го благотворительного конкурса Dity.Help Music. Конкурс проводится благотворительной платформой Dity.Help совместно с музыкальным каналом М1 и Наше Радио.

Несмотря на постоянные обстрелы, воздушные тревоги, потерю домов и близких людей, украинские дети стремятся заниматься творчеством и развивать свои таланты. Об этом свидетельствуют 930 заявок на конкурс Dity.Help Music в 2025 году, которые поступили из 22-х областей Украины, а также из Германии и США.

Dity.Help Music является благотворительной инициативой основателя Таврического Фонда Николая Баграева и главным певческим конкурсом для детей Украины. Участие в нем является бесплатным. К конкурсу допускаются дети в возрасте от 6 до 18 лет включительно, граждане Украины, независимо от их места жительства.

"Имея 27-летний опыт работы с творческими детьми, мы все равно каждый раз волнуемся, переживаем, потому что понимаем ответственность. Сделать это мероприятие в 3,5 года полномасштабной войны было нелегко. Но, думаю, мы оправдали ожидания детей, их семей и наставников. Мы стараемся делать такие события, чтобы у детей остались светлые воспоминания о детстве, несмотря на войну", – отметил Николай Баграев.

Конкурс Dity.Help Music в 2025 году состоялся в 7-ми номинациях. Его победителями стали:

Современное фольклорное исполнение (6-18 лет)

1 место – Яритик Анна, г. Белая Церковь, Киевская обл.

Вокалисты и вокалистки (6-9 лет)

1 место – Чирва Ликерия, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.

Вокалисты и вокалистки (10-12 лет)

1 место – Лесникова Надежда, с. Козин, Киевская обл.

Авторская песня (6-18 лет)

1 место – Семчук Анастасия, г. Львов, Львовская обл.

Вокалисты и вокалистки (13-15 лет)

1 место – Остапчук Екатерина, г. Киев

Вокалисты и вокалистки (16-18 лет)

1 место – Бугайчук Дарья, г. Ровно, Ровенская обл.

Дуэты и группы (6-18 лет)

1 место – Студия вокала "Квезаль", г. Костополь, Ровенская обл.

Все победители получили "песню под ключ" от музыкального хаба TAVR Records и семейный уикенд в Буковеле от аквапарка Mavka.

Победителей и призеров конкурса определило жюри в составе: Валентин Коваль (один из родоначальников фестиваля "Черноморские Игры"), Натела Чхартишвили-Зацаринная (Генеральный продюсер телеканалов М1 и М2), Виталий Дроздов (Генеральный продюсер Тавр Медиа), Тоня Матвиенко (Заслуженная артистка Украины), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Елена Савинова (преподаватель вокала), Валерий Сасковец (продюсер TAVR Records), Светлана Тарабарова (певица, композитор, артистка), Тина Кароль (Народная артистка Украины).

Свои хиты детям и зрителям подарили артисты, которые поддержали Dity.Help.Music 2025: DOROFEEVA, POSITIFF, DREVO, DOMIY, MOLFAR, М'ЯТА, PARFENIUK, VLAD DARWIN, АРТЕМ КОТЕНКО и лидер группы АНТИТИЛА ТАРАС ТОПОЛЯ.

В номерах гала-концерта активное участие приняли: Народный художественный коллектив "Спортивно-танцевальный ансамбль "Пульс" центра творчества детей и юношества "Шевченковец", детские танцевальные коллективы D-T.O.P, DMDance, хореограф-постановщик – Даниил Демехин.

А прошлогодние победители Dity.Help Music: Дарья Зубрицкая, Анна Ткач, Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй", Артем Котенко Анна Дойна презентовали аудитории песни, которые были написаны специально для них и спродюсированы TAVR Records.

Особой изюминкой события стали совместные выступления детей с топовыми артистами Украины. Дети исполнили Гимн Украины вместе с Национальным заслуженным академическим украинским народным хором имени Григория Веревки, песню "Ой, летели дикие гуси" с хором Веревки и Тоней Матвиенко, "Пташка" со Златой Огневич, "Одно сердцебиение" с Тиной Кароль, "Выход есть" и "Хорошо с тобой" с Тарабаровой. А в финале прозвучала песня "Вдома" в исполнении детей вместе с Тарасом Тополей. Символично, что все дети были одеты в футболки с названиями родных населенных пунктов. Такой финал символизировал желание детей быть и творить у себя дома, а также искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины быть в этот момент в сердце Украины, на этой сцене.

Провели Dity.Help Music 2025 Галина Завийская, Андрей Черновол, Таня Ли, Денис Жупник. Среди зрителей мероприятия были творческие дети с музыкальным уклоном, педагоги, продюсеры, представители музыкальной индустрии, благотворители, дети погибших героев, пленных и пропавших без вести, семьи военнослужащих, люди с инвалидностью, ВПО.

Всем детям приятно было почувствовать внимание руководства государства и услышать напутственные слова от заместителя руководителя Офиса президента Украины Елены Ковальской, которая посетила Dity.Help Music.