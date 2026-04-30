В Киеве состоялась VIІІ национальная премия 'Лучшая украинка в профессии 2026'

24 апреля в столице реализовали самый престижный социальный проект для женщин-профессионалок VIII национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2026".

Ежегодно, во время мероприятия из более 1000 заявок, поступающих из разных уголков Украины выбирают 100 претенденток, которых приглашают на официальную церемонию награждения.

Это мероприятие – это уникальное предложение заявить о себе, как самого высококвалифицированного профессионала любимого дела, показывая пример другим.

Учредителями проекта являются Марина Кинах – заслуженная журналистка Украины, общественный деятель, пресс-атташе УСПП, эксперт социальных телевизионных проектов – и Татьяна Коляда – общественный деятель, шеф-редактор журнала Super Lady.

Комиссию достопочтенных экспертов представили: Гаватюк Наталья – Заместитель председателя Киевской областной государственной администрации;

Дворникова Виолетта – Председатель Европейской ассоциации женщин Украины. Руководитель UKRAINIAN CIVIL SOCIETY HUB при Европарламенте в Брюсселе; Лисневская Наталья – адвокат, член Совета адвокатов города Киева, партнер и эксперт в сфере медицинского права. Заместитель Министра здравоохранения Украины (2014–2015), эксперт по медицинской реформе и системы здравоохранения, руководитель программ в сфере медицинских реформ. Руководитель и соучредитель адвокатского объединения "МАЕСТАС", практикующий адвокат (индивидуальная деятельность), специалист по медицинскому праву и государственной политики в сфере здравоохранения; Сизикова Людмила – Вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета женщин-предпринимательниц; Рейнолдс Татьяна – основательница и владелица REYNOLDS beauty clinic и REYNOLDS production;

Попова Ирина – кандидат медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, трихолог, косметолог, член Европейского общества исследования волос, член Американской академии дерматологии, член Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов; Лисимова Лидия – Президент Международной общественной организации "Женщина III тысячелетия"; Филипенко Марина – OWNER Всеукраинских и Международных бизнес-премий Business Gravity Awards, MedOrion Awards, Co-founder Cabinet Boss, Top-50, основательница ОО Fenix Charity, CEO PR Advertising Agency Premium Lab; Навроцкая Ольга – Предпринимательница, основательница и руководитель Всеукраинской платформы "Я есть Женщина" в Тернопольской области; Деревянко Виктория – Доктор юридических наук, профессор, частный нотариус Киева, медийный правовой эксперт телеканалов 1 + 1 и СТБ; Руденко Ярослава – Народная артистка Украины, солистка ансамбля Вооруженных сил Украины;

Гасич Леся – главный редактор одного из медиалидеров Украины, издания OBOZ.UA. Автор идеи и ведущая просветительского тревел-шоу о неисследованных уголках Украины – "Видимое невидимое". Волонтер и инициатор благотворительных сборов на ВСУ.

Королик – Бойко Леся – Амбассадорка украинской культуры и искусства Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, дирижер, певица, активная культурная и общественная деятельница, просвитянка, волонтер; Фурса Оксана – Заслуженная художница Украины, Арт – художник, доктор искусствоведения, профессор.

Президент Академии современного искусства имени Сальвадора Дали; Шестаковская Татьяна – президент ЗВО "Университет трансформации будущего", доктор наук по государственному управлению, профессор; Ткачук Инна – Адвокат, член правления завода пакетов, резидент Лондонского университета права и политики; Шинкарева Валерия – депутат Черкасского городского совета, к.пед. наук, преподаватель, общественный деятель Лицом V НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ"; Лилия Олейник – многодетная мама, общественный деятель, меценатка Лицо VIІ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ", Леокадия Герасименко – Председатель правления Союза женщин Украины.

В десятку официальных победительниц вошли:

Волынец Светлана "Амбассадорка социального единства и международной поддержки" – Руководитель Центра Международных отношений, Председатель наблюдательного совета Департамента Волонтерского Движения ЦМО;

Денисюк Ольга – "Лидер года в маркетинге по развитию глобальных брендов" – Бренд-маркетинг менеджер Samsung, лидер маркетинговых коммуникаций международного уровня.

Обладательница Gold Effie Awards Ukraine и судья Web Summit; член American Marketing Association; Зубицкая Виктория "Искусство исцеления: сила природы в медицине. Врач-терапевт"-Директор ООО "Фитотерапия Зубицких", медицинский директор ООО "Фито-Данимир", врач терапевт высшей категории, врач УЗИ диагностики;

Корован Наталья "Амбассадорка современных газоэнергетических технологий" – Основательница компании Gas Engineering Solutions (GazES);

Левицкая Юлия "Визионерка ментального здоровья и энергетического баланса" – Психолог, биоэнергетик, специалист по эмоциональному восстановлению. Волонтер, основательница Благотворительного фонда "Юлии Левицкой";

Ляшко Снежана "Визионерка бьюти-бизнеса" – Владелица и директор компании ООО "Grand Cosmetic". Бизнес леди. Общественный деятель;

Манойло Наталья "Ученый в области философии права. Нотариус" – Частный нотариус Киевского городского нотариального округа. Юрист. Доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Поэтесса;

Рыбинская Юлия "Эксперт подготовки глобальных лидеров через иностранные языки" – Доктор педагогических наук, профессор. Основательница языкового центра "Polyglot" и автор уникальной методики преподавания "Creative teaching, детский и подростковый психолог. Сертифицированный тренер Business English. Сертифицированный преподаватель английского языка; Теплюк Татьяна ("Крестная") "Сила жизни: медик фронта" – Медик бригады "Азов";

Ткаченко Мария "Лидер в сфере международных VIP-перевозок"-Бизнес-леди, коммерческий директор и соучредитель компании "AWE Transfer", волонтер.

Во время мероприятия были вручены три ОРДЕНА "За женскую благотворительность". Их получили: Светлана Волынец, Наталья Коровай, Инна Ткачук.

Еще более 70-ти женщин получили Отличия и вошли в 100 лучших.

Ведущий: Андрей Джеджула. Звездные гости: Олег Сербин, Бажана, Елена Гребенюк и другие.

Партнеры: УСПП, ТПП Украины, EAUW, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Grand Cosmetic, Gas Engineering Solutions (GazES), AWE Transfer, Фитотерапия Зубицких, Bayadera Elite, ЗВО "Университет трансформации будущего", ОО FENIX CHARITY; Oboz UA, Новости.Live, Киев 24, Журнал "Киев дипломатический", Life Kyiv UA, Первый бизнес-журнал, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua , Coolbaba, 33 канал, Prof Build. Ігристий партнер – Latinium.

Цель проекта – поддержка и прославление женщин – профессионалок, в том числе, и военных. Миссия нацелена на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Организатор – Super Lady.