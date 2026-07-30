В Киеве прошел масштабный форум HR Days 2026 для HR-руководителей и руководителей бизнеса

23–24 июля в Киеве прошел HR Days 2026 — один из крупнейших профессиональных форумов Украины для HR-директоров, генеральных директоров, руководителей компаний и экспертов по управлению персоналом.

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Уже 22-й год подряд HR Days объединяет профессиональное сообщество вокруг самых актуальных вызовов бизнеса и развития человеческого капитала. В этом году форум прошел под темой "Культура поддержки и смыслов в действии" и собрал более 500 участников, свыше 80 спикеров и десятки компаний-лидеров украинского рынка.

В течение двух дней участники имели возможность посетить более 80 выступлений, кейсов, панельных дискуссий и практических сессий в рамках четырех параллельных тематических потоков, посвященных стратегии, корпоративной культуре, производительности, Talent Acquisition, Learning & Development, HR Tech и цифровой трансформации.

Особое внимание привлекла главная дискуссия "Люди как стратегия: какие решения меняют бизнес сегодня?", в которой приняли участие руководители ведущих украинских компаний. Вместе они обсудили роль человеческого капитала в обеспечении устойчивости бизнеса, дефицит талантов, новые требования к лидерству и трансформацию роли HR в современных организациях.

Своим опытом с участниками поделились представители компаний "Укрзализныця", МХП "Украина", Mars Ukraine, "АрселорМиттал Кривой Рог", ИНГО, "Нибулон", COMFY,"Дом игрушек", KNESS, Continental Farmers Group, НБУ, robota.ua, Vodafone Ukraine, ROZETKA, ROSHEN, ПриватБанк, Новая почта, ВУСО, Ukrgasbank и многих других ведущих работодателей Украины.

Помимо насыщенной деловой программы, HR Days традиционно стал площадкой для профессионального нетворкинга, обмена опытом, знакомства с новыми HR-решениями и партнерскими сервисами. Участники отметили высокую практическую направленность выступлений, открытость спикеров к диалогу и возможность получить реальные инструменты для работы со своими командами.

HR Days в очередной раз подтвердил свой статус одной из ключевых площадок страны для профессионального HR-сообщества, где рождаются новые идеи, обсуждаются стратегические вызовы и формируется видение будущего управления персоналом в Украине.

Организаторы уже приступили к подготовке к следующему форуму и анонсируют новые форматы, кейсы и возможности для профессионального сообщества.

Больше информации, фото и видео с HR Days 2026 – на сайте www.hr-days.com и на официальных страницах Форума в социальных сетях.