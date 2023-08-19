В Киеве начали выдачу помощи от Фонда Рината Ахметова переселенцам из двух громад Донецкой области

Около полутора тысяч продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова передал в столицу. Сейчас их получают люди, которые раньше жили в Никольской и Светлодарской территориальных громадах Донецкой области, сообщают в Фонде.

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В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

В течение лета Фонд Рината Ахметова направил около 35 тысяч продуктовых наборов для вынужденных переселенцев из Донецкой области. Выдачи помощи были организованы в 25 гуманитарных хабах и штабах территориальных громад по всей Украине.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".