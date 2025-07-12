В кастрюле из какого метала категорически нельзя варить варенье: делимся полезными советами

Ягодное и фруктовое варенье – лучший десерт на зиму. Стоит отметить, что для приготовления джемов и варенья нужно знать, в какой посуде его категорически нельзя варить, чтобы не испортить вкусный продукт.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, благодаря которым вы точно будете готовить варенье в правильной посуде.

В кастрюле из какого метата нельзя варить варенье и почему

Специалисты утверждают, что единственный материалом, который категорически не подходит для варки варенья – алюминий.

Все дело в том, что именно алюминий при контакте с высокими температурами и кислотами, которые есть в ягодах и фруктах, начинает окисляться и "отдавать" варенью все примеси металлов.

Стоит отметить, что если варить варенье в алюминиевой посуде, вы точно будет после приготовления ощущать характерный привкус алюминия. Поэтому выбирайте для приготовления варенья посуду например, из нержавеющей стали.

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