В какой срок надо уплатить штраф от ТЦК: подробное объяснение

Военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета, должны оплатить штраф, который на них наложит ТЦК СП. Зависит от того, добровольно признан это штраф или наложен принудительно, срок на его уплату будет разный.

Об этом сообщает юридическая компания inseinin. Там говорится, что в случае нарушения военнообязанным правил воинского учета его накажут именно штрафом.

Сколько времени отводится на уплату штрафа

Юристы объяснили, как оплатить такой штраф, в том числе и то, сколько времени на это выделяет законодательство и приказы по Министерству обороны перед нарушителями воинского учета.

"На уплату денежного штрафа предоставляется дней 15 с момента вступления постановления ТЦК в законную силу", — говорится в сообщении.

Однако существует другой временной промежуток, который касается той ситуации, когда постановление о штрафе принимают после добровольного согласия гражданина.

"В случае подачи заявки о согласии на привлечение к административной ответственности на уплату штрафа дается 40 дней", — объяснили юристы, и добавляют, что, если оплатить штраф в течение первых 20 дней – то будет предоставлена скидка в 50% от общей суммы штрафа.

Привлечение к ответственности происходит на основе:

Статьи 210 КУоАП "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета" (штраф 17000 – 25500 грн);

Статьи 210-1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" (штраф 17000 – 25 500 грн).

