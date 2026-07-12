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В каких областях Украины пройдут дожди: прогноз на 13 июля

Катя Помазан
Новости. Общество
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1,1 т.
Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди
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В понедельник, 13 июля, в Украине сохранится контрастная погода. В ряде областей ожидаются дожди, тогда как на большей части территории существенных осадков не прогнозируется. Прохладнее всего будет вдоль полосы от Закарпатья до Сумской области. Уже со вторника синоптики прогнозируют постепенное потепление без сильной жары.

О погодных условиях сообщила синоптик Наталья Диденко. На следующей неделе температура воздуха в Украине будет постепенно повышаться, однако без экстремальной жары.

В воскресенье максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +22…+28 градусов. В то же время в полосе, простирающейся от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области до Сумской области, будет прохладнее — всего +18…+21 градус.

Прогноз температуры воздуха.

Дожди ожидаются в западных и северных областях. Также местами осадки прогнозируются в центральных регионах и на юге Одесской области. На остальной территории Украины день пройдет без значительных осадков.

В Киеве 13 июля утром и днём усилится северо-западный ветер. Во второй половине дня или ближе к вечеру в столице вероятен дождь. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Прогноз погоды на 13 июля.

Уже со вторника в Украине начнётся постепенное потепление. При этом температура останется комфортной, без чрезмерной жары, которая сейчас наблюдается в некоторых странах Западной Европы.

Прогноз погоды на 14 июля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новая неделя в Украине начнется с нестабильной погоды с грозовыми дождями и опасными метеоявлениями в отдельных регионах. В то же время уже со второй половины недели осадки постепенно прекратятся.

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Редакционная политика