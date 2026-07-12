Грозы, а затем жара: синоптик предупредил о скачке температуры в Украине

Новая неделя в Украине начнётся с нестабильной погоды, сопровождающейся грозовыми дождями и опасными метеоявлениями в отдельных регионах. В то же время уже со второй половины недели осадки постепенно прекратятся.

Видео дня

При этом температура воздуха начнёт быстро расти, принеся настоящую летнюю жару. Об этом сообщает Meteoprog.

Погодные условия в течение недели будут меняться от нестабильных с грозами до сухих и жарких под влиянием области повышенного атмосферного давления.

13 июля дожди прогнозируются ночью в северных областях и в Одесской области, а днем они охватят также западные и часть центральных регионов. В западных и северных областях местами возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В то же время юго-восток страны останется преимущественно без осадков. Температура днём составит +22…+27 °С, а в Крыму и Приазовье местами воздух прогреется до +30 °С.

14 июля кратковременные грозовые дожди ожидаются почти на всей территории Украины, за исключением крайнего севера и востока. В отдельных районах возможны град и сильные порывы ветра до 20 м/с. Дневная температура повысится до +23…+28 °С, а в Закарпатье местами достигнет +30 °С.

В среду, 15 июля, сохранится нестабильная погода. В большинстве областей прогнозируются грозовые ливни, местами с градом и шквалами. В Карпатах и на Закарпатье ночью и утром возможен туман. Несмотря на осадки, температура продолжит расти: днем ожидается +26…+31 °С, а на крайнем юге и в Закарпатье местами – до +33 °С.

В четверг, 16 июля, дождливая погода сохранится преимущественно в западных регионах, где местами будут проходить грозы. На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +27…+32 °С.

С пятницы, 17 июля, над Украиной усилится влияние области повышенного атмосферного давления. Осадки практически прекратятся по всей стране, только утром на западе местами возможен туман. Температура днём будет достигать +28…+33 °С, тогда как в северных областях будет несколько прохладнее – +23…+28 °С.

В субботу, 18 июля, будет преобладать малооблачная и сухая погода. Лишь на крайнем западе днем и вечером возможны локальные грозовые дожди. В этих районах воздух будет прогреваться до +30…+35 °С, тогда как в большинстве областей температура составит +24…+29 °С.

По прогнозу, в воскресенье, 19 июля, кратковременные грозовые дожди снова возможны только в западных областях, местами с градом и шквалами. На остальной территории Украины сохранится сухая, солнечная и жаркая погода с температурой +27…+32 °С.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что согласно последним прогнозам синоптиков 12 июля по всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны во всех регионах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!