В какие месяцы рождаются самые спокойные и практичные люди: гороскоп

Знаете таких людей, которые, кажется, никогда не увлекаются драмой и трендами и излучают ауру уравновешенности в хорошем смысле этого слова? Оказывается, их легко распознать по месяцу рождения.

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Таким астропрогнозом поделилось издание Parade. Обычно эти люди дают дельные советы, смотрят на вещи в перспективе и напоминают всем, что на самом деле важно.

Всегда остаются уравновешенными: 4 месяца рождения

Апрель

Люди, родившиеся в апреле, славятся своей удивительной прямолинейностью. Они не из тех, кто устраивает показуху или притворяется кем-то другим. Если вы им нравитесь, вы обязательно это почувствуете — здесь не нужно гадать. А если они с чем-то не согласны, они дадут вам об этом знать. Родившиеся в апреле часто трудолюбивы и чрезвычайно независимы. Они не верят в излишнее усложнение жизни.

Май

Людей, рожденных в мае, часто считают стабильными и надежными. Они — друзья, которые всегда отвечают на ваши звонки, держат свои обещания и поддерживают вас в трудные времена. Такие люди находят радость в простых жизненных удовольствиях и не испытывают потребности постоянно гнаться за острыми ощущениями. Многие люди, рожденные в этом месяце, отличаются уникальным спокойствием, ценя комфорт, стабильность и надежные отношения превыше всего.

Сентябрь

Люди, рожденные в сентябре, часто не спешат, чтобы все обдумать, прежде чем браться за что-то. У них практичный, организованный склад ума, и они обычно умеют сохранять спокойствие. Когда возникает проблема, они склонны сосредоточиваться на поиске решения, а не просто жаловаться на неё.

Неудивительно, что многие люди обращаются за советом к друзьям, рождённым в сентябре — они действительно вдумчивы, надёжны и рассудительны.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, часто остаются незамеченными, когда речь заходит об их практичной натуре, но они действительно заслуживают внимания. Благодаря сочетанию больших мечтаний и увлекательных историй им удаётся оставаться приземлёнными. Эти люди излучают чувство комфорта в собственной коже, редко испытывая потребность впечатлять окружающих. Их авантюрный дух вдохновляет, но именно их непоколебимые ценности приносят честность и верность.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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