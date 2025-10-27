В Ивано-Франковске велосипедист сбил ребенка на пешеходной улице: 6-летний мальчик получил тяжелые травмы. Видео

В центре Ивано-Франковска велосипедист совершил наезд на шестилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка сразу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Правоохранители объявили подозрение 20-летнему водителю электровелосипеда. Его действия квалифицировали по статье о нарушении правил на транспорте, повлекших тяжкие последствия.

Что известно о ДТП с велосипедистом

Наезд на мальчика произошел 3 сентября примерно в 19:30 возле фонтана на Вечевой площади – в зоне, предназначенной для движения пешеходов.

Следствие установило, что 20-летний водитель електровелосипеда Grosser Lava29 двигался по тротуару на Стометровке с нарушением правил дорожного движения. Велосипедист проявил невнимательность, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасной скорости, в результате чего совершил наезд на малолетнего пешехода.

В каком состоянии находится пострадавший 6-летний мальчик

В результате ребенок с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, за его жизнь борются врачи.

Пострадавшему сделали операцию, но послеоперационное состояние – тяжелое.

"Мальчик попал в вечера с признаками черепно-мозговой травмы, травмы мягких тканей лица, ротовой полости. У ребенка черепно-мозговая травма. Один из самых важных, самых сложных диагнозов. Перенесла оперативное вмешательство, хирургическое, и находится в отделении интенсивной терапии. Оперативное вмешательство на голове, на черепе, всегда непростое", – рассказала заместитель медицинского директора Ивано-Франковской ОДКБ Наталья Митник.

Следователи Ивано-Франковского районного управления полиции, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска, сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил, если это повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

