В 'Интерпайп' Пинчука рассказали, как организована помощь мобилизованным

Мобилизованные нуждаются в индивидуальном сопровождении от работодателя. Такая поддержка значительно эффективнее стандартных пакетов, ведь потребности защитника зависят от многих факторов – должности, военной специальности, срока службы, состояния здоровья, бытовых условий и тому подобное. И, безусловно, она необходима весь период службы военного.

Об этом в компании "Интерпайп" Виктора Пинчука рассказали журналистам NV, и поделились опытом такой поддержки.

"У каждого нашего мобилизованного свой путь в армии. Кто-то сразу становится штурмовиком, кто-то – пилотом FPV-дронов, кто-то работает в группе огневой поддержки, а кто-то ремонтирует тяжелую бронетехнику. Это функционально разные задачи, и для их выполнения нужна разная поддержка", – говорит директор по коммуникациям "Интерпайп", куратор направления помощи военным Людмила Новак.

Именно поэтому корпоративная Патронатная служба "Интерпайп", которая занимается мобилизованными работниками, работает с конкретными запросами от конкретных людей. С бойцами коммуницируют индивидуальные координаторы, которые находятся на связи круглосуточно. Ведь запрос может быть срочным, а от своевременной поддержки зависят боевая эффективность и жизнь защитника.

"Для штурмовика важную роль играют баллистическая защита, обувь и амуниция, которая не является слишком тяжелой. А если человек служит в ремонтной бригаде и ремонтирует бронетехнику, там нужны специфические инструменты", – добавляет Людмила.

В компании отмечают, что за более чем четыре года война изменилась, а соответственно – изменились и запросы. Если в первые месяцы не хватало элементарной амуниции и бытовых вещей, то теперь основной дефицит – техника. И крупный бизнес закрывает эту потребность для своих сотрудников, ведь имеет техническую экспертизу, пул надежных поставщиков, опыт закупок и может быстро реагировать на новые запросы.

Эффективность адресной поддержки иллюстрируют истории самих бойцов. Одну из них рассказал Виталий Дрозд, который работал машинистом крана на колесном производстве. С начала полномасштабного вторжения он служит в войске: сначала в понтонно-мостовых подразделениях, а сейчас – во взводе БпЛА 93-й бригады.

"Помню первые дни мобилизации. Это был март 2022 года. Нас поселили в палатках, было очень холодно, стояли сильные морозы. Потребность была в карематах, спальниках, теплых вещах, форме, термосах, лекарствах. В то время почти не было нормальных бронированных плит. Их делали из рессор или какого-то металла. Это было ненадежно. Компания предоставила нам очень качественные плиты – легкие и надежные", – вспоминает он. Сегодня фронт для Виталия выглядит совсем иначе.

"Сейчас фронт нуждается в ударных и разведывательных дронах, ноутбуках, планшетах, ретрансляторах, генераторах, детекторах дронов, Starlink, павербанках – всего, что нужно пилотам", – добавляет военный.

Сейчас в армии служат почти 1200 сотрудников компании. Каждого из них поддерживают адресно с первого дня службы. При необходимости сопровождают во время ранений и заболеваний, предоставляют юридические консультации, психологическую поддержку, а после демобилизации продолжают работать с защитниками уже в статусе ветеранов.