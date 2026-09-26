Попал под минометный обстрел: на войне погиб сапер из Николаевской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Николаевской области Руслан Бессмертный. Он был мобилизован летом 2024 года, служил сапером.

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В середине сентября Руслан попал под вражеский минометный обстрел и погиб; до недавнего времени он считался пропавшим без вести. О потере сообщили в Казанковской громаде.

Что известно о Герое

"Есть люди, чей жизненный путь навсегда остается частью истории родного края. Есть имена, которые с болью произносят родные, друзья, односельчане. Среди них – Руслан Викторович Безсмертный, который отдал свою жизнь, защищая Украину", – говорится в сообщении громады.

Руслан Безсмертный родился 20 января 1983 года в селе Лозуватка Криворожского района.

Учился он уже в Николаевской области, в Новофедоровской средней школе.

"После окончания школы начал трудовую деятельность, жил обычной жизнью, строил планы, был рядом с родными и близкими. Но война изменила судьбы миллионов украинцев. 25 июля 2024 года Руслан Безсмертный был призван на военную службу. Он встал на защиту Родины, выбрав путь воина", – отметили в громаде.

Службу военный проходил в должности сапера 1-го отделения инженерно-саперного взвода.

"Его задачей было обеспечивать безопасность побратимов, работать там, где каждый шаг мог быть смертельно опасным", – говорят в громаде.

17 сентября 2024 года, выполняя боевое задание, Руслан Безсмертный попал под минометный обстрел врага. Тогда он получил смертельные ранения.

В течение двух лет Руслан Безсмертный считался пропавшим без вести: только21 сентября семья получила подтверждение его гибели.

"Для семьи это известие, которое невозможно принять без боли. Для громады – еще одно имя, навсегда вписанное в летопись российско-украинской войны. Руслан Викторович погиб, выполняя свой воинский долг. Он до последнего оставался верным присяге, своим собратьям и Украине. Казанковская громада выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Викторовича Безсмертного. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы перед мужеством нашего Защитника. Светлая память Герою. Вечная слава Защитнику Украины!" – говорится в сообщении на странице громады.

Как сообщал OBOZ.UA,в Тернопольской области простились с защитником, погибшим в боях в Луганской области. Николай Олийнык защищал Украину с 2023 года. Он ушел в вечность в возрасте 36 лет.

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