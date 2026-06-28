В Харьковской области во время эвакуации мирных жителей погиб полицейский, его напарница получила ранение. Фото

Украина продолжает терять своих лучших людей в войне с коварным врагом. В воскресенье, 28 июня, во время эвакуации мирного населения в результате вражеского авиаудара погиб полицейский из Харьковской области Роман Комаров

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Коллега погибшего правоохранителя получила ранения. Об этой печальной новости сообщили в полиции Харьковской области.

"28 июня российские войска нанесли авиационный удар с применением четырёх управляемых авиационных бомб по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

Подробности атаки

Отмечается, что во время эвакуации гражданского населения под вражеский обстрел попали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, которые находились в служебном автомобиле. Полицейский офицер по работе с населением сектора взаимодействия с общинами отдела полиции №1 Чугуевского РУП Роман Комаров погиб на месте. Полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Также во время авиаудара тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Полицейскую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

"25-летний Роман Комаров до последнего оставался верным присяге, добросовестно исполнял служебный долг и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью. Он отдал жизнь, выполняя свой долг перед украинским народом. Личный состав полиции Харьковской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского. Честь и слава Герою! Навеки в строю…", – прокомментировали печальную новость в полиции.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 июня, командира 154-й ОМБр полковника Владимира Кононникова нашли мертвым. Предварительно признаков насилия не выявлено, однако обстоятельства его смерти пока неизвестны. Продолжаются следственные действия, назначено служебное расследование.

Напомним, недавно стало известно о гибели военнослужащего из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года. Последнее боевое задание он выполнил в Донецкой области вблизи ныне оккупированного села Сокол.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Жизнь Богдана Ковальчука оборвалась 16 июня 2026 года в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

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