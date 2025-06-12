Называл себя свидетелем Иеговы: на Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Закарпатской области мужчина получил повестку на отправку на военную службу, но отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. При чем ранее он проходил военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации.

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В итоге житель Закарпатья получи три года тюрьмы. Об этом говорится в приговоре Раховского районного суда Закарпатской области.

Согласно судебный материалам, военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы. После этого он получил повестку на отправку на военную службу, но проигнорировать ее.

Свой поступок мужчина аргументировал тем, что он является Свидетелем Иеговы. Он заявил, что в июле 2022 года крестился у служителя Свидетелей Иеговы, до того был активным членом указанного религиозного объединения, а в настоящее время находится на руководящей должности.

В суде обвиняемый предоставил справку о том, что он назначен 14 июля 2024 года на должность священнослужителя. Однако суд пояснил, что во время действия военного положения все граждане равны и должны выполнять свой долг перед государством. Кроме того, суд отметил, что в Вооруженных силах есть должности, которые не предусматривают прямого участия в боевых действиях.

Изучив все доказательства суд признал жителя Закарпатской области виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации. Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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