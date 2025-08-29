'Поможет сохранить молодежь для Украины': Зеленский о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет

Президент Владимир Зеленский объяснил логику принятого решения разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, этот шаг не снижает обороноспособность государства, зато имеет целью сохранить молодежь для Украины.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, 29 августа. Глава государства подчеркнул, что вопрос был предметом детальных консультаций с военным руководством и педагогами.

Основная цель – не допустить потери поколения молодых украинцев, которые из-за выезда из страны в раннем возрасте теряют связь с Родиной.

"Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, чтобы прежде всего они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили, потому что они их начинают вывозить без окончания школы. И это очень плохо, потому что они теряют связь с Украиной", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что разрешение на выезд касается именно тех, кто уже достиг совершеннолетия, но еще находится в процессе обучения. Цель – создать условия, чтобы молодежь имела возможность получить образование в Украине, поступать в отечественные вузы и завершать обучение здесь, а не за рубежом.

Зеленский отдельно отметил, что никаких рисков для мобилизационных ресурсов решение не несет.

"Поэтому с точки зрения всех этих направлений, всех этих вопросов и был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства", - сказал президент.

Президент также обратил внимание, что пока не фиксируется массового выезда мужчин 18–22 лет, поэтому вопрос скорее касается предотвращения негативных тенденций в будущем.

Ранее сообщалось, что изменения в Правила пересечения государственной границы относительно выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно вступили в силу 28 августа. Однако выезжать из Украины (кроме случаев служебных командировок) до сих пор запрещено лицам соответствующего возраста, которые работают в госуправлении.

