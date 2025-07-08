В Фонде Рината Ахметова рассказали о годе помощи больнице 'Охматдет' после обстрелов РФ

8 июля 2024 года Россия нанесла один из самых жестоких ударов по мирному населению – вражеская ракета попала в детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве. В момент атаки в медучреждении находились более 600 пациентов. Погибли два человека, еще около 30 получили ранения, среди них – семеро детей. Было разрушено пять корпусов, в том числе токсикологическое, кардиохирургическое отделение и отделение трансплантации костного мозга.

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Фонд Рината Ахметова одним из первых пришел на помощь больнице. Уже на третий день после трагедии в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" "Охматдет" получил два современных реанимобиля для новорожденных, оснащенных всем необходимым для транспортировки и стабилизации состояния младенцев в критических ситуациях.

По словам Ларисы Никоновой, руководительницы отделения интенсивной терапии новорожденных "Охматдета", эта мгновенная помощь стала настоящим спасением в критический момент:

"Когда узнали, что Фонд Рината Ахметова предоставляет нам сразу два автомобиля, то были поражены, растроганы и благодарны. Настолько быстро!"

Также Фонд Рината Ахметова передал для нейрохирургического отделения больницы ультразвуковую диагностическую систему нового поколения. Оборудование имеет сенсорную панель, высококачественный монитор и современные технологии обработки изображений – все это позволяет врачам проводить максимально точную диагностику.

"Новый, качественный аппарат УЗИ помогает определить, нужны ли дополнительные обследования. Аппарат, переданный Фондом Рината Ахметова, ускорит диагностику и позволит максимально быстро и качественно проводить все обследования. Мы подбирали именно те датчики, которые нужны для младенцев, для нейрохирургии, а также стандартные датчики для подготовки к оперативному вмешательству", – рассказывает Павел Плавский, заведующий отделением детской нейрохирургии НДСБ "Охматдет".

В рамках помощи больница также получила от Фонда Рината Ахметова:

– нейрохирургические инструменты, предназначенные для диагностики и лечения заболеваний головного мозга;

– ультразвуковое оборудование для более точной диагностики;

– пьезоультразвуковой аппарат для сложных костных операций;

– аппарат для соединения костей, позволяющий избежать повторных операций;

– электромиографическую систему, важную для диагностики неврологических и мышечных заболеваний;

– два современных реанимобиля.

Это оборудование, предоставленное Фондом Рината Ахметова, крайне востребовано в учреждении, ведь благодаря ему медики выполняют не просто сложные, а уникальные операции для детей. Благодаря этой поддержке более 6 000 детей ежегодно получают точную диагностику, своевременные операции и шанс на полноценную жизнь. А медицинские учреждения по всей стране – специализированные автомобили для спасения пациентов.

Передача оборудования "Охматдету" является частью программы "Ринат Ахметов – Детям". В течение года программа реализует проекты, которые всесторонне поддерживают детей, чье детство отобрала российская агрессия. Это – лечение, реабилитация, психологическая поддержка и тому подобное.

Около 6 миллионов детей уже получили помощь от Фонда Рината Ахметова. Программа "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, которая дарит завтра.

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