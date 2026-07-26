В эти три дня родились люди, которы привлекают богатство и деньги: они не ждут, а сами создают возможности

Существует бесчисленное множество книг, подкастов и курсов, посвященных привлечению большего количества денег, но что, если ваш финансовый успех можно определить по дате вашего рождения.

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Согласно астрологии, дата вашего рождения дает представление о врожденных сильных сторонах, которые поддерживают ваши отношения с деньгами, и о том, как вы, скорее всего, сможете создать процветание.

1-й, 10-й, 19-й или 28-й: создавайте свои собственные возможности

Если вы родились 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа любого месяца, вы привлекаете деньги, проявляя инициативу. В нумерологии энергия числа 1 ассоциируется с лидерством , независимостью и новаторством. Эти люди не ждут, пока возможности сами постучатся в их дверь, потому что они создают их сами! Это может быть открытие собственного бизнеса, просьба о повышении или реализация идеи, которая им очень близка.

Их уверенность и готовность рисковать открывают двери к финансовому успеху, поскольку чем больше они доверяют себе и берут на себя лидерские роли, тем больше изобилия, как правило, приходит к ним!

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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