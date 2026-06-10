' В его сердце было много добра': на войне погиб молодой защитник с Черниговщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Черниговщины Евгений Власюк. Он с детства мечтал стать военным и защищать родную землю, государство и народ – и настойчиво шел к своей цели.

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У защитника остались любимая жена и маленькая дочь, ему навсегда останется 24 года. О потере сообщили в Борзнянской территориальной громаде.

Что известно о Герое

"Безжалостная война, которая ежедневно забирает лучших сыновей и дочерей Украины, оборвала жизнь еще одного нашего земляка – Евгения Власюка, 2001 года рождения", – указано в сообщении на странице громады в Facebook.

На малой родине воина рассказали, что родился он 18 ноября 2001 года.

С 2008 по 2017 годы учился в КУ "Борзнянская специализированная школа-интернат I-III ступеней с углубленным изучением отдельных предметов и курсов". И уже тогда знал, кем хочет стать во взрослой жизни.

"Еще со школьных лет он мечтал стать военным, защищать свою страну, стоять на страже ее свободы и независимости. Эта мечта стала его призванием и делом жизни", – говорят в громаде.

Там добавляют, что парень еще с юности имел многочисленные таланты и увлечения.

"Евгений был добрым, искренним, отзывчивым и светлым юношей. Он умел поддержать, выслушать, помочь. Его уважали одноклассники, ценили учителя, любили родные и друзья. Ответственный и талантливый, он хорошо рисовал, увлекался музыкой и прекрасно играл на гитаре. В его сердце было много добра, тепла и жизненных планов", – говорится в сообщении общины.

Один из этих планов – получения военной специальности – Евгений начал реализовать сразу после окончания 9 класса.

Сначала он поступил в Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Затем отслужил срочную службу в рядах ВСУ и после демобилизации продолжил обучение в Киевском институте Национальной гвардии Украины.

В 2024 году Евгений получил желанное офицерское звание.

"Молодой офицер мужественно защищал Украину на самых горячих участках фронта, оставаясь верным военной присяге и своему долгу. Именно там, в Донецкой области, оборвался его земной путь... Впереди была целая жизнь. Годы, полные надежд, замыслов и мечтаний. Как и каждый молодой человек, он строил планы на будущее, стремился к счастью, хотел жить, творить, любить. Но война безжалостно перечеркнула все, оставив после себя только невыносимую боль, слезы и светлые воспоминания", – говорят в Борзнянской тергромаде.

Была у Евгения еще одна мечта, которую успел осуществить – о собственной семье.

"Теперь без любящего отца осталась маленькая дочь, без любимого мужа – молодая жена, без надежной поддержки – родная сестра. Для них эта потеря стала раной, которая никогда не заживет. Особенно больно осознавать, что ему было всего 24 года. Возраст, когда жизнь только набирает обороты, когда открываются новые горизонты, рождаются самые смелые мечты и строится будущее. Но судьба определила для него другой путь – путь настоящего Воина, который отдал самое дорогое за Украину, за ее свободу, независимость и мирное будущее каждого из нас", – отметили на малой родине Героя.

Как рассказывал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Ходырев. Защитнику навеки останется 36 лет.

Также стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. 30-летний Игорь Жук погиб в бою с врагом в Донецкой области 1 июня.

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