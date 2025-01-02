В ДТЭК используют VR-технологии для поддержки ментального здоровья персонала

Впервые в украинской промышленности ДТЭК внедряет программу поддержки ментального здоровья работников с помощью VR-технологий.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в основе этой технологии лежит специальная программа Luminify от украинской компании Aspichi, способствующая снижению уровня тревожности и стресса. Новейшая методика с применением VR-очков доступна работникам угольных предприятий компании на Днепровщине.

Советница генерального директора ДТЭК Энерго и руководительница проекта "Ветераны" Наталья Абрамова рассказала, что высокий уровень стресса из-за войны испытывают более 80% украинцев.

По ее словам, особенно это касается жителей регионов, приближенных к зоне активных боевых действий, защитников, защищающих страну и ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь.

"Всем нам важно поддерживать ресурсное состояние, чтобы продолжать работать и заботиться о своих родных и близких. VR-технологии для обучения производственному персоналу и теперь переходим на новый уровень, когда технологии дополненной реальности будут помогать в поддержке ментального здоровья работников", – поделилась Абрамова.

В ДТЭК подчеркнули, что терапевтическая программа с использованием VR-программы Luminify доступна всем желающим сотрудникам угольных шахт ДТЭК на Днепропетровщине и расширяет сервисы психологической помощи и поддержки, работающие на предприятиях компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова положил начало программе медицинского страхования Ветеран+ для ветеранов, возвращающихся к работе на предприятия.