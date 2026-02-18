В Днепре врачи вместо травмированной прооперировали здоровую руку 8-летнего мальчика: им сообщили о подозрении

В Днепре вручили подозрение хирургам-траматологам одной из детских больниц, которые во время хирургического вмешательства прооперировали здоровую руку восьмилетнему мальчику. Ранее у ребенка обнаружили перелом правого предплечья.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. Там заявили, что медицинский инцидент произошел три года назад.

Что известно

Как сообщается, в сентябре 2022 года в медучреждение обратилась мать с ребенком, у которогорентген подтверждал перелом правого предплечья. Мальчикуналожили гипс и назначили контрольный осмотр через месяц. Тогда врачи отметили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.

В том же году в ноябре 2022 года, хирурги-траматологи, которые ранее осматривали мальчика, прооперировали его. В результате халатного отношения к профессиональным обязанностям врачи прооперировали не травмированную, а здоровую руку ребенка, чем вызвали перелом кости. Это также заметила и мать ребенка, когда сына перевезли в послеоперационную палату.

Семья сразу перевела ребенка в другую больницу, где мальчику провели правильную операцию, иотправили на реабилитацию под наблюдением медиков. Судмедэксперты установили, что объективных медицинских показаний для проведения операции несовершеннолетнему вообще не было.

В результате грубого нарушения стандартов оказания медицинской помощи ребенку причинены средние телесные повреждения. Медиков обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

