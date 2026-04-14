В Днепре рыбак поймал 'трофейную' щуку весом более 6 кг. Фото

Житель Днепра поймал щуку весом более 6 кг. После взвешивания хищницу отпустили обратно в водоем.

Видео дня

Об этом сообщают местные медиа. Там отметили, что большие взрослые щуки встречаются не только в реке Днепр, но и в притоках, в частности в Орели, а также в водохранилищах каскада.

Самыми благоприятными периодами для вылова крупной щуки считаются осень и ранняя весна, когда эти хищные рыбы наиболее активны.

Отметим, что с начала апреля в Украине действует нерестовый запрет, за нарушение правил рыбалки можно получить штрафы от нескольких сотен до десятков тысяч гривен, а в отдельных случаях – уголовную ответственность. Самые большие штрафы начисляются за незаконный вылов рыбы – 5 тысяч гривен за одну особь, что может обойтись рыбаку в очень значительную сумму.

Также OBOZ.UA сообщал, в Черновицкой области мужчина поймал во время рыбалки сома, который оказался довольно ценным и весил около 15 кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!